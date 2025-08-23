गाजीपुर जेल से कांसगंज शिफ्ट किए गए मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी
Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कांसगंज जेल शिफ्ट किया गया. परिजनों ने जेल प्रशासन पर अमानवीय व्यवहार और तन्हाई में रखने का आरोप लगाया था. शासन ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए शनिवार सुबह सुरक्षा व्यवस्था के बीच उमर अंसारी का जेल ट्रांसफर कराया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:02 PM IST

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के दिवंगत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह गाजीपुर जेल में बंद था. इसी बीच खबर आई है कि उमर अंसारी को अब कंसगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. आज सुबह करीब 6 बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उमर अंसारी को गाजीपुर से कंसगंज भेजा गया.

वहीं, उमर अंसारी के परिवारवालों ने हाल में ही जेल प्रशासन पर संगीन इल्जाम लगाए थे. परिवार का कहना है कि उमर को गाजीपुर जेल में कैदियों से भी बदतर हालात में रखा गया है. परिवार का इल्जाम है कि उसे एकांत कारावास में रखा गया है और उसे बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं. परिवार ने यह भी कहा कि जेल प्रशासन जानबूझकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है.

परिवार के शिकायत पर किया गया शिफ्ट?
परिवार के इन आरोपों के बाद शासन स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया. जराए के मुताबिक, शिकायतों की जांच के बाद शासन ने उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से निकालकर कंसगंज जेल भेजने का फैसला किया. शनिवार सुबह अचानक भारी पुलिस बल के साथ उसे गाजीपुर जेल से निकालकर गुपचुप तरीके से कंसगंज जेल भेज दिया गया.

प्रशासन के फैसले पर उठ रहे हैं सवाल
मुख्तार अंसारी का परिवार पहले से ही लगातार सुर्खियों में रहा है. पिता मुख्तार अंसारी कई मामलों में जेल में बंद थे और हाल ही में उनकी मौत के बाद परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं. अब बेटे उमर अंसारी की जेल शिफ्ट करने की कार्रवाई को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. लोग पूछ रहे हैं कि जेल को इतनी जल्दी शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत थी?

Zee Salaam Web Desk

ghazipur news Umar Ansari News

;