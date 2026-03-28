मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी

Murshidabad News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई झड़पों से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है. जंगीपुर और रघुनाथगंज समेत कई इलाकों से पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आई हैं. पुलिस के मुताबिक, जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच कहासुनी हो गई, जो जल्द ही एक हिंसक झड़प में बदल गई. इसके बाद, दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे कई जगहों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए. हालात पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई. संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हालांकि हालात अभी काबू में हैं, फिर भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

During Ram Navami celebration in Murshidabad, Hindutva mob vandalized, looted, and set fire to Muslim Owned shops. This is manufactured rioting to disrupt the peace and communal balance of Bengal. How many News Agencies and News Channels are showing this. How many News Anchors… pic.twitter.com/OlFdVmxkAk Add Zee News as a Preferred Source — Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 28, 2026

अभी तक आरोपियों की नहीं हुई है गिरफ्तारी

हालांकि, इन घटनाओं के सिलसिले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने कहा है कि वे वीडियो फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. स्थानीय प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है.

अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है. इलाके में मौजूदा तनाव को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं. पश्चिम बंगाल की 294-सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होना है, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

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