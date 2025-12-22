Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3049259
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

"मुल्ला-मुक्त गांव...", गौ रक्षा दल का मुस्लिम विरोधी कैंपेन, मच गया बवाल

Mullah Free Village Claim: सोशल मीडिया पर ऐसे दावे सर्कुलेट हो रहे हैं कि एक गांव को "मुल्ला-फ्री" बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:04 AM IST

Trending Photos

"मुल्ला-मुक्त गांव...", गौ रक्षा दल का मुस्लिम विरोधी कैंपेन, मच गया बवाल

Muslim Boycott Call: देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर जारी है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें एक आदमी एक घर की दीवार पर एक पोस्टर लगाता दिख रहा है जिस पर लिखा है "मुल्ला फ्री." साथ ही पोस्टर लगाने वाले शख्स ने ऐलान किया कि वह अपने जिले से शुरू करके कई राज्यों में यह कैंपेन चलाएगा. इस घटना के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

दरअसल, गौ रक्षा दल से जुड़े टिंकू पंडित नाम के एक आदमी ने एक घर की दीवार पर पोस्टर लगाया है. पोस्टर में दिखाया गया है कि अपने गांव को "मुल्ला-मुक्त" बनाने के लिए एक कैंपेन चला रहा है. वायरल पोस्ट के अनुसार, टिंकू पंडित ने कथित तौर पर कहा है कि यह कैंपेन पहले जिले में, फिर राज्य में और आखिर में पूरे देश में फैलाया जाएगा. 

यूजर्स ने लगा दी क्लास
सोशल मीडिया यूज़र्स इस घटना पर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कई यूज़र्स कह रहे हैं कि हिंदू संगठन देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और बेगुनाह मुसलमान इस नफरत का शिकार हो रहे हैं. हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं. इस बीच, हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने इस घटना का समर्थन किया है. एक अंकित नाम के यूजर ने कहा कि कि किसी खास धार्मिक समुदाय को टारगेट करने वाले ऐसे नारे नफरत फैलाने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश हैं.

अधिकारियों का नहीं आया है कोई बयान
इस बीच, अनिल नाम के एक यूज़र ने कहा कि अगर ये दावे या बयान सच पाए जाते हैं, तो ये संविधान द्वारा गारंटी दिए गए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं. फिलहाल, इस वायरल दावे के बारे में अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Muslim Boycott CallMullah Free Village Claim

Trending news

UP News
UP STF ने किया सिराज और जुबैर का एनकाउंटर, पुलिस ने खोली जुर्म की फेहरिस्त
Muslim Boycott Call
"मुल्ला-मुक्त गांव...", गौ रक्षा दल का मुस्लिम विरोधी कैंपेन, मच गया बवाल
Saudi Arabia Alcohol Policy
सऊदी अरब में इन चुनिंदा लोगों को मिलेगी शराब, किंग सलमान का बड़ा फैसला
Ajmer News
Ajmer Dargah में रौशन हुआ उर्स का चिराग, रजब का चांद दिखते ही सजी शाही महफिल!
Uttarakhand news
उत्तराखंड: कलमा विवाद के बाद स्कूलों में गीता श्लोक अनिवार्य, सीएम धामी का नया फरमान
UP News
रहीम ने दरियादिली से जीता राम भक्तों का दिल, रामलीला के लिए कर दी कीमती जमीन दान
Pakistan News
इमरान खान की अपील से कांपी Pak सरकार; रावलपिंडी बना छावनी, हजारों जवान सड़कों पर
Bihar News
हिजाब विवाद में CM नीतीश की ढाल बने राज्यपाल आरिफ खान, कांग्रेस बोली- इससे ज्यादा...
israel news
ग़ज़ा नरसंहार और अवैध कब्जे पर भड़के यहूदी, इसराइल में की इस्लामी हुकूमत की मांग!
Pakistan News
तोशाखाना फैसले के बाद इमरान खान ने फूंका बिगुल, सड़कों पर उतरने की तैयारी में PTI!