"मुल्ला-मुक्त गांव...", गौ रक्षा दल का मुस्लिम विरोधी कैंपेन, मच गया बवाल

Muslim Boycott Call: देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर जारी है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें एक आदमी एक घर की दीवार पर एक पोस्टर लगाता दिख रहा है जिस पर लिखा है "मुल्ला फ्री." साथ ही पोस्टर लगाने वाले शख्स ने ऐलान किया कि वह अपने जिले से शुरू करके कई राज्यों में यह कैंपेन चलाएगा. इस घटना के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

दरअसल, गौ रक्षा दल से जुड़े टिंकू पंडित नाम के एक आदमी ने एक घर की दीवार पर पोस्टर लगाया है. पोस्टर में दिखाया गया है कि अपने गांव को "मुल्ला-मुक्त" बनाने के लिए एक कैंपेन चला रहा है. वायरल पोस्ट के अनुसार, टिंकू पंडित ने कथित तौर पर कहा है कि यह कैंपेन पहले जिले में, फिर राज्य में और आखिर में पूरे देश में फैलाया जाएगा.

Mullah (Mulsim) free village. Add Zee News as a Preferred Source Tinku Pandit, a member of the Gau Raksha Dal is leading the campaign to make his village mullah-free. The campaign will first be implemented in the village, then in the district, the state, and finally across the entire country. pic.twitter.com/NnC2o05mA2 — The Muslim (@TheMuslim786) December 21, 2025

यूजर्स ने लगा दी क्लास

सोशल मीडिया यूज़र्स इस घटना पर अलग-अलग राय दे रहे हैं. कई यूज़र्स कह रहे हैं कि हिंदू संगठन देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और बेगुनाह मुसलमान इस नफरत का शिकार हो रहे हैं. हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं. इस बीच, हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने इस घटना का समर्थन किया है. एक अंकित नाम के यूजर ने कहा कि कि किसी खास धार्मिक समुदाय को टारगेट करने वाले ऐसे नारे नफरत फैलाने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश हैं.

अधिकारियों का नहीं आया है कोई बयान

इस बीच, अनिल नाम के एक यूज़र ने कहा कि अगर ये दावे या बयान सच पाए जाते हैं, तो ये संविधान द्वारा गारंटी दिए गए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं. फिलहाल, इस वायरल दावे के बारे में अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है.