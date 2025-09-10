'मुसलमान हैं इसलिए नहीं हुई FIR...', उमरा से लौटे 5 हाजियों के साथ बदसलूकी पर भड़के मुस्लिम सांसद

Imran Masood on Umrah Pilgrims Delhi Incident: हर मुसलमान की जिंदगी में एक ख़्वाहिश होती है कि वह कम से कम एक बार हज या उमरा कर सके. इसी ख़्वाहिश को पूरा करने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के 5 लोग हाल ही में उमरा करके लौट रहे थे. वे 22 अगस्त की रात सऊदी अरब से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे. सभी हाजियों को लेने के लिए परिवार के लोग आए थे. पूरे खानदान में खूशी का माहौल था. सभी लोग एयरपोर्ट से निकलकर घर की तरफ (सहारनपुर) लौट रहे थे. इसी दौरान उन्होने गाड़ी दिल्ली के यमुना बाज़ार स्थित हनुमान मंदिर के पास अपनी गाड़ी रोकी, ताकि देर रात का खाना खा सकें. लेकिन यह ठहराव उनके लिए मुसीबत बन गया.

रात में करीब 10:30 बजे सभी ने खाना खाया और हाथ धोकर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे. तभी सिद्धार्थ शर्मा नाम का एक शख्स ने हाजियों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मंदिर कैंपस की दीवार पर शौच किया है. पीड़ित बिलाल के मुताबिक, यह इल्जाम पूरी तरह झूठा था. उनका कहना था कि वे सिर्फ खाना खाकर हाथ धो रहे थे. इसी दौरान उनकी टोपी उतरवाई गई और मंदिर में जबरन माता दिखाने के लिए मजबूर किया गया.

बिलाल के बेटे दानिश ने बताया कि उन्होंने इस विवाद को बढ़ने नहीं दिया क्योंकि उनके साथ पूरा परिवार, महिलाएं और बच्चे थे. दानिश के मुताबिक, “हम एक पाक सफर से लौटे थे. वापस आते ही इस तरह की घटना हुई, यह बेहद शर्मनाक था. हमें डर था कि अगर हमने जवाब दिया तो मामला पलटकर हमारे ही खिलाफ हो जाएगा और जेल जाना पड़ सकता है.”

वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला और गरमा गया. इल्जाम है कि खुद आरोपियों ने ही वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इसे फैलाया. इससे पूरे देश में नाराजगी और गुस्से का माहौल है. पीड़ित बिलाल का कहना है, “हमने सफर के सम्मान में वहां विवाद नहीं किया. अगर लड़ाई होती तो मुसलमान होने की वजह से पुलिस हमें ही जेल में डाल देती. हमें अंदेशा था कि हमारे खिलाफ ही कार्रवाई होगी.”

सहारनपुर के सांसद ने DCP से की बात

इस घटना के बाद सियासी उबाल आ गया है. इस बीच सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की. पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक न तो FIR दर्ज हुई है और न ही कोई गिरफ्तारी. मसूद ने कहा कि वह दोबारा पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे.

'मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ी'

पीड़ितों ने भी दिल्ली पुलिस नॉर्थ ज़ोन के DCP से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी. पुलिस ने उन्हें एक से दो दिन में कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. पीड़ितों का इल्जाम है कि उन्हें मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है.