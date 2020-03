मुस्लिम तंजीमों ने कहा शाहीन बाग खाली करें लेकिन दिल्ली फसादात मुतास्सिरीन का क्या..?

शोएब रज़ा/दिल्ली : कोरोना के कहर से पूरी दुनिया में ख़ौफ़ है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस वायरस को बढ़ने से रोका जाए। इसी के मद्देनजर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया था कि दिल्ली में किसी भी जगह 50 से ज्यादा लोग एक साथ इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे। केजरीवाल के इस आदेश के बाद से ही शाहीनबाग समेत ऐसे मुज़ाहिरों को खत्म करने की मांग हो रही है जहां लोग एक साथ 50 से ज्यादा इकट्ठा है.

दिल्ली हुकूमत की ओर से कोरोना को चलते शाहीन बाग को आगाह करते हुए मुज़ाहिरा आगे मुल्तवी करने की हिदायत दी थी जिसके बाद मुस्लिम तंजीमों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि शाहीन बाग खाली कराना ठीक है लेकिन दिल्ली फसादात के उन मुतास्सिरीन का क्या जो कैंप में रह रहे हैं हुकूमत के पास उनके लिए क्या फार्मूला है. मजबूरी में एक जगह रह रहे सैकड़ों लोगों की सेहत की फिक्र किसी को नहीं ?

#Modi government double speaks exposed again as it files an affidavit in Supreme Court insisting NRC 'necessary' for a sovereign country, just after loud denials that there is no plan for an all India NRC. No true patriot can believe this government.https://t.co/B7OFlzK1n2

— Navaid Hamid نوید حامد (@navaidhamid) March 18, 2020