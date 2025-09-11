‘BHU से हिंदू नाम हटाओ', AMU नाम बदलने की मांग पर भड़के मुस्लिम स्कॉलर्स
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2918100
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

‘BHU से हिंदू नाम हटाओ', AMU नाम बदलने की मांग पर भड़के मुस्लिम स्कॉलर्स

AMU Name Change Proposal: AMU का नाम बदलकर हरिगढ़ विश्वविद्यालय करने के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के प्रस्ताव का मुस्लिम विद्वानों ने कड़ा विरोध किया है. योगी के मंत्री मुस्लिम स्कॉलर्स और विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 11, 2025, 05:28 PM IST

Trending Photos

‘BHU से हिंदू नाम हटाओ', AMU नाम बदलने की मांग पर भड़के मुस्लिम स्कॉलर्स

AMU Name Change Proposal: पिछले 10 सालों में भारत के शहरों, कस्बों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों और बाजारों का बड़े पैमाने पर नाम बदला गया है. खासकर नाम बदलने का ट्रेंड 2017 के बाद तेज हुआ, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुआई में बीजेपी की सरकार बनी. सरकार बनने के फौरन बाद मुख्यमंत्री योगी ने कई उर्दू नाम वाले गांव, शहर, सड़क और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का काम शुरू किया. उनका तर्क था कि ये बदलाव सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाते हैं. 

इस ट्रेंड को देखते हुए देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने राज्यों में भी कई शहरों, कस्बों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदल दिए. यह प्रक्रिया अब सियासत और सांस्कृतिक रणनीति का हिस्सा बन गई है. इन सबके बीच यूपी के अलीगढ़ जिले का नाम बदलने की मांग उठ रही है, लेकिन अब यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम हरिगढ़ विश्वविद्यालय रखने की मांग की है. इस मांग के बाद राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है. बयान देने के बाद मंत्री मुस्लिम स्कॉलर और विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं.

नाम बदलने की मांग पर बवाल
ठाकुर रघुराज सिंह के बयान के फौरन बाद AMU के स्टूडेंट्स में विरोध की लहर दौड़ गई. स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का प्रस्ताव सांप्रदायिक और विवादास्पद है. उन्होंने इसे विश्वविद्यालय की पहचान और ऐतिहासिक महत्व को चुनौती देने वाला कदम बताया. वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की. मुफ्ती अकबर कासमी ने कहा कि यदि मंत्री साहब में वाकई हिम्मत है, तो उन्हें पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ‘हिंदू’ शब्द हटाकर दिखाना चाहिए. उनके मुताबिक, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम बदलना सीधे तौर पर धार्मिक और सांस्कृतिक विवाद खड़ा कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्री ने दिया था ये बयान
ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर हरिगढ़ यूनिवर्सिटी किया जाना चाहिए. उनका तर्क है कि जिस जमीन पर यह यूनिवर्सिटी खड़ा है, उस पर मुल्क का पैसा खर्च किया जाता है, इसलिए इसे किसी विशेष धर्म या समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. 

मंत्री ने दिया ये तर्क
मंत्री का कहना है कि अलीगढ़ भूमि भोले बाबा और संत हरिदास की भी रही है, इसलिए यूनिवर्सिटी का नाम हरिगढ़ होना चाहिए ताकि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और गौरव का प्रतीक बने. मंत्री ने यह भी जोर दिया कि यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम छात्रों को शिक्षा का समान अवसर मिल सके.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

AMU Name ChangeHarigadh University proposal

Trending news

AMU Name Change
‘BHU से हिंदू नाम हटाओ', AMU नाम बदलने की मांग पर भड़के मुस्लिम स्कॉलर्स
Pakistan Economic Crisis
बलूचिस्तान किसके हाथ बेच रहा है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने चीन के पीठ में घोंपा खंजर
Ujjain Demolition Drive
उज्जैन में मुसलमानों के मकानों पर चला बुलडोजर, HC से स्टे हटने के बाद तोड़े गए 11 घर
Assam
Assam: जिला आयुक्त अधिकार, शक होने पर किसी को भी किया जाएगा डिपोर्ट
Bhopal
ठेंगे पर पुलिस और अदालत,अब हिंदू संगठन करेंगे इंसाफ; मूर्तिकारों का पूछ रहे धर्म
Pakistan News
इस्लाम के नाम पर बहा रहे थे इंसानों का खून, सेना ने एक झटके में 19 को भेजा जहन्नम
Bhopal
Bhopal: छात्रा को मैसेज करना पड़ा भारी, कश्मीरी टीचर गिरफ्तार; लगा गंभीर इल्जाम
jammu kashmir news
MLA मेहराज के समर्थन में सड़कों पर उतरे संजय सिंह,बोले- जितना दबाओगे उतना उभरेगी AAP
Muslim young man Shamim Yar
शमीम के साथ हुआ धार्मिक भेदभाव, मुस्लिम होने की वजह से नहीं मिली नौकरी
Netanyahu
Qatar Attack पर बोले Netanyahu, अमेरिका जैसा हमने उठाया कदम; 9/11 का दिया हवाला
;