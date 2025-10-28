उत्तर प्रदेश में SIR की घोषणा से डरे मुस्लिम वोटर्स; EC की हिमायत लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं!

नई दिल्ली: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद अब चुनाव आयोग ने इसे 12 दीगर राज्यों में लागू करने का ऐलान कर दिया है. इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य चुनाव आयोग के ख़ास निशाने पर हैं. पश्चिम बंगाल और झारखण्ड सरकार ने जहाँ चुनाव आयोग के इस फैसले का शुरू से ही विरोध कर रही है, वहीं भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें इसका खुलकर हिमायत कर रही है.



उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इलज़ाम लगाया है कि सरकार SIR के आड़ में लोगों का वोट देने का हक छीनना चाहती है. बीजेपी साजिश के तहत सपा के बेस वोटरों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाना चाह रही है.

वहीँ, चुनाव आयोग के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग अभी से डरे हुए हैं. बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटरलिस्ट से हटाये जाने के बाद यहाँ के मुसलामानों को भी इस बात का डर सता रहा है कि प्रदेश सरकार की मिलीभगत से आयोग बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा सकता है. हालांकि, कुछ मुस्लिम इस बात की हिमायत भी कर रहे हैं कि SIR का काम होना चाहिए. इससे फर्जी वोटिंग को रोका जा सकता है.

अलीगढ़ के अब्दुल वाहिद ने कहा कि SIR पूरी तरह मुसलमानों के वोट काटने की साजिश है. ये पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध है. सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलकर या उसके इशारे पर BLO मुसलमानों के घरों के वोट कर कर देंगे. अगर ऐसा होता है, तो ते लोकतंत्र की हत्या के सामान होगा.

वहीँ, मौलवी अहमद अली कहते हैं, सरकार अगर नेक इरादे से बिना भेदभाव के इस योजना को लागू कर रही है, तो ये ठीक है. लेकिन अगर उसका इरादा मुसलमानों के वोट काटना है, तो ये ठीक नहीं होगा. लोग इसका विरोध करेंगे.

चौधरी नईम अहमद कहते हैं, बिहार का SIR पूरी तरह फेल हो चुका है. मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है. ये न सिर्फ मुसलमान, बल्कि दलित और बहुजनों के बभी वोट काटने का एक तरीका है. आखिर इतनी जल्दी क्या है उत्तर प्रदेश में SIR कराने की?

ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जनगणना पिछले कई सालों से नहीं हुई है. 2011 के बाद लोग इंतजार करते रहे, लेकिन जनगणना नहीं हुई. 2003 के आधार पर वोटर लिस्ट बने हुए हैं. ऐसे में कितने लोग मर भी चुके हैं. उनके नाम पर आज भी वोटिंग हो रही है. राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों इल्ज़ाम लगाया था वोट चोरी कर भाजपा ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में सरकार बनाई है. ऐसे में SIR होना ठीक होगा, लेकिन इसकी आड़ में साजिश के तहत किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाना चाहिए.

इस मुद्दे पर अलीगढ़ के रहने वाले मौलाना चांद मियां कहते हैं, "सरकार और चुनाव आयोग अलग-अलग है संस्थाएं हैं. चुनाव आयोग न तो भाजपा के अंदर में आता है, और न ही सरकार के. अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम डालना है या काटना है, यह काम देखने का बीएलओ का काम है. वे मौके पर जाकर देखें कि वह आदमी वहां रहता है या नहीं रहता है? वह जिंदा है या मर गया ? लेकिन ये सब बिना किसी दबाव में होना चाहिए. इसका मकसद साफ़ ओरे नेक होना चाहिए.

