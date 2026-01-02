पूरी दुनिया के मुसलमानों की कुरआन एक तो, जोहरन ममदानी की शपथ में क्यों रखी गई दो कुरआन?

Why Johran Mamdani Used two Quran in Oath Ceremony: भारतीय मूल के मुस्लिम अमेरिकी नागरिक जोहरान ममदानी ने इस नए साल की शुरुआत के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर के तौर पर शपथ ले ली है. न्यूयॉर्क अमेरिका का एक राज्य होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा शहर भी है, और सच कहें तो ये सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि दुनिया की एक छोटी रेप्लिका की तरह है, जहाँ पूरी दुनिया के हर धर्म, नस्ल, जाति, वर्ग और भाषा- बोली बोलने वाले लोग रहते हैं. शायद इसी वजह से मेयर पद का दूसरा विरोधी उमीदवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का करीबी होते हुए और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद ये चुनाव हार गया. मामदानी की जीत को न्यूयॉर्क की विविधता और लोकतांत्रिक परंपरा की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है.

न्यूयॉर्क मेयर पद का चुनाव इससे पहले कभी इस तरह दुनिया भर में खबरों की सुर्ख़ियों में नहीं रहा, जैसा कि इस एक भारतीय मूल के मुस्लिम अमेरिकी नागरिक की उम्मीदवारी की वजह से रहा है.

इस चुनाव में जोहरान ममदानी ने अपने हाथ में मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरआन शरीफ को लेकर शपथ ली, वो भी दो- दो कुरआन के साथ, जबकि आम तौर पर अमेरिका में ऐसे शपथ हाथों में देश के संविधान की कॉपी लेकर लिए जाने का चलन है. हालांकि, न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने 100 साल पुरानी पारिवारिक बाइबिल लेकर शपथ ली थी. उनसे पहले मेयर बिल डी ब्लासियो ने एक बाइबिल लेकर शपथ ली थी जो कभी अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की थी. ममदानी से ठीक पहले के मेयर एरिक एडम्स ने भी अपनी शपथ के लिए पारिवारिक बाइबिल का इस्तेमाल किया था.

ऐसा भी नहीं है कि हाथ में कुरआन लेकर शपथ लेने वाले मामदानी कोई पहले जनप्रतिनिधि हैं, यूरोप और अमेरिका में पहले भी कई मुस्लिम सांसद ऐसा कर चुके हैं, लेकिन न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहली बार किसी मुस्लिम मेयर ने ऐसा किया है. एक अमेरिकी सीनेटर टॉमी ट्यूबरविल, जो मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने जोहरान ममदानी के इस कदम की ये कहकर तीखी आलोचना की है कि वो एक मुस्लिम चरमपंथी की तरह आचरण कर रहे हैं.

हालांकि, अब लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जोहरान ममदानी ने दो-दो कुरआन पर हाथ रखकर मेयर पद की शपथ क्यों ली है? क्या कुरआन में भी कोई भेद होता है, इसका भी कोई प्रकार होता है? आखिर ममदानी अपने इस कदम से क्या साबित करना चाहते थे? क्या सन्देश देना चाहते थे? दो कुरआन लेकर शपथ लेने का विचार यूं ही नहीं आया होगा. इसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ मकसद रहा होगा?

गैर- मुस्लिम अश्वेत इतिहासकार की कुरआन के साथ शपथ

ममदानी ने जिन दो कुरआन को लेकर शपथ ली, उनमें से एक उनके दादा-दादी की कुरआन थी, जिसे वो अक्सर पढ़ा करते थे. इस कुरआन का चुनाव उन्होंने अपने- दादा दादी के प्रति प्रेम और श्रद्धा दिखाने के लिए किया था. दूसरा एक छोटे साइज़ की कुरआन थी,जो 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी की शुरुआत की थी. यह कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ से मेयर को मुहैया कराई गई थी. ये कुरआन लेखक और इतिहासकार आर्टुरो शॉम्बर्ग की हैं. आर्टुरो शॉम्बर्ग खुद मुस्लिम नहीं थे,लेकिन उन्होंने कुरआन को अपनी विशाल पुस्तक और कलाकृति संग्रह का हिस्सा बनाया था.वो उसका अध्ययन करते थे.

बताया जाता है कि उनके पास 4,000 से ज्यादा नायाब चीजों का कलेक्शन था.अपने इन बेशकीमती चीजों को उन्होंने 1926 में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी को बेच दिया था. इसी कलेक्शन से शॉम्बर्ग सेंटर की नींव पड़ी.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,आर्टुरो शॉम्बर्ग की यह कुरआन शॉम्बर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लैक कल्चर की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन में रखी जाएगी. यह प्रदर्शनी शपथ ग्रहण के बाद आने वाले मंगलवार से शुरू होगी. आर्टुरो शॉम्बर्ग के इस कुरआन को शपथ ग्रहण में शामिल करना प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है.

आर्टुरो शॉम्बर्ग की कुरआन को शामिल करने का मकसद साफ़ था

न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की मिडिल ईस्टर्न और इस्लामिक स्टडीज की चीफ लाइब्रेरियन हिबा आबिद ने बताया कि आर्टुरो शॉम्बर्ग की कुरआन का चयन ममदानी की सलाहकार टीम और उनकी बीवी रमा दुवाजी ने की थी. हिबा आबिद ने कहा, जोह्रान ममदानी का जन्म अफ्रीकी महाद्वीप युगांडा में हुआ था. वो अश्वेत लोगों के दुःख- दर्द और पीड़ा को अच्छे से जानते हैं. आर्टुरो शॉम्बर्ग भी एक अश्वेत लेखक और इतिहासकार थे. शपथ के दौरान उनकी कुरआन का इस्तेमाल कर मामदानी एक साथ अमेरिकी समाज में अश्वेत और मुसलमान दोनों के योगदान को रेखांकित करना चाहते थे. इस कुरआन के सार्वजनिक प्रदर्शन से न्यूयॉर्क के लोग कुरान और शहर में मुसलमानों की जिंदगी के बारे में और ज्यादा जान सकेंगे. इस्लाम और मुसलमान को लेकर उनका पूर्वाग्रह इससे दूर होगा. वो एक दूसरे के करीब आयेंगे.

अमेरिकी समाज में अश्वेत और मुसलमानों पर लोक विमर्श छेड़ना है मकसद

कुरआन लेकर शपथ लेने के जोह्रान ममदानी के कदम की जहाँ दक्षिण पंथी के साथ राईटविंग के लोगों ने भी आलोचना की है, वहीँ दुनिया भर के मुसलमान इस कदम को सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं. भोपाल से 'आब-ए- हयात' नाम का उर्दू वीकली निकालने वाले डॉक्टर मुफ़्ती इरफ़ान अहमद कासमी कहते हैं, " जब इस्लाम के एक पैगम्बर को मौका मिला तो उन्होंने दुनिया की पहली मस्जिद पर एक नीग्रो गुलाम से अज़ान दिलवा दिया, जब जोह्रान ममदानी को मौका मिला तो उसने एक गैर- मुस्लिम नीग्रो इतिहासकार की कुरआन लेकर शपध ले ली ताकि दुनिया उसके बारे में जाने.अमेरिकी समाज काले लोगों की इज्ज़त करे. ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम का किसी से कोई बैर नहीं है. इस्लाम सबके साथ बराबरी का व्यवहार करने की सीख देता है.क्या ये सही नहीं है कि अमेरिकी समाज में अभी सबसे ज्यादा मुसलमान और वहां के काले नीग्रो लोग पीड़ित- प्रताड़ित हैं. उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है. 9/11 के बाद अमेरिकी मुसलमानों की स्थिति और खराब हुई है.



क्या कुरआन- कुरआन में होता है कोई फर्क ?

कुरआन मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र धर्म ग्रन्थ है, और ये इस्लाम का आधार भी है. एक मुसलमान कुरआन को ईश्वर का आदेश मानता है. इसलिए इसमें रत्ती भर बदलाव या फेर बदल भी कोई कर सकता है, मुसलमान इसे सहन नहीं करता है. इसे किसी ने लिखा नहीं है, बल्कि इस्लाम के आखिरी पैगम्बर मुहम्मद साहब पर ये अवतरित की गई है. ऐसी मान्यता है कि जब- जब जिस मसले पर मार्गदर्शन की ज़रूरत होती थी, अल्लाह अपने फ़रिश्ते जिब्राइल के जरिये कुरआन की आयत के तौर पर मुहम्मद को सन्देश भेजते थे. यानी कुरान ईश्वर की वाणी है. कुरआन को मुसलमान ईश्वर की वाणी वैसे ही मानता है, जैसे एक हिन्दू गीता के उपदेश को सीधे भगवान् श्री कृष्ण का उपदेश मानता है, जिसे उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था, और बाद के दिनों में महर्षि वेदव्यास और गणेश जी ने संकलित और उसे लिपिबद्ध किया.

कुरआन में खुद ऐसा दावा है कि कुरआन के पहले हजरत ईसा पर बाइबिल (इंजील), हजरत मूसा पर तौरेत और हजरत दाऊद पर जबूर नाम की आसमानी किताब उतारी जा चुकी है, लेकिन इन किताबों में उनके मानने वालों ने परिवर्तन कर लिया. इसके साथ ही जिनपर किताब अवतरित हुई उसे ही लोगों ने अपना आराध्य बना लिया या मान लिया.

कुरआन को याद करने की है परम्परा

इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर शमशुद्दीन नदवी कहते हैं, " ईश्वर ने समय- समय पर पूरी दुनिया में अपने पैगम्बर और अपनी किताब इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजे हैं, लेकिन लोगों ने उन किताबों के सन्देश में न सिर्फ फेरबदल कर लिया बल्कि संदेहवाहक को भी भूलवश अपना भगवान् मान लिया. इसलिए, सन्देशवाहक भेजने की परम्परा ईश्वर ने बंद कर दी और कुरआन को भी आखिरी किताब बताया है. कुरआन में ऐसा जिक्र है कि इसकी रक्षा अल्लाह खुद करता है. अब इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है. यही वजह है कि कुरआन को याद करने की परम्परा है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों में प्रचलित है. ऐसा दुनिया में किसी और धर्म या धार्मिक किताब के साथ नहीं है."

खुद अल्लाह करता है कुरआन की हिफाजत

दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज के पूर्व अध्येता मौलान अबरार अहमद कहते हैं, "पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ही कुरआन हैं, चाहे वो भारत में रहता हो, कांगों में, अमेरिका में या फिर सऊदी अरब में. मुसलमान भले ही शिया, शुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या बहावी में बंटा हो लेकिन सबका अल्लाह और कुरआन एक ही है. इसमें एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं है. अलबत्ता, कुछ मस्लकों के इमामों ने उसकी व्याख्या अपने- अपने तारीकी से की है, लेकिन कुरआन के मूल सन्देश में कोई बदलाव नहीं है. 1400 साल पहले जो कुरआन ज़मीन पर आया था, उसके सन्देश आज भी वैसे ही हैं, कयामत तक वैसे ही रहेंगे."



