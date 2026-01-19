"मुसलमान देश के नागरिक नहीं म्लेच्छ हैं, बंद हों इनकी एंट्री"; संत के बयान पर बवाल

Sant Anand Maharaj Statement on Muslims: संभल में ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज ने देश के मुसलामानों के खिलाफ नफरती बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है. मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐसे संतो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. दिवेशाचार्य जी महराज ने न सिर्फ हरिद्वार में मुस्लिमों की एंट्री वैन किए जाने की मांग की है, बल्कि दीगर धार्मिक नगरों से भी मुसलमानों की एंट्री बनद करने और जो मुसलमान वहां पहले से हैं उन्हें बाहर करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि मुसलमान इस देश के वासी नहीं हैं, वो प्रवासी है और म्लेच्छ हैं. गंगा घाट और अन्य धार्मिक स्थलों पर एंट्री करने वाले मुस्लिमों को 10 साल की सजा की मांग की है.

दिवेशाचार्य के बयानों का जहाँ हिन्दू समाज और साधू- संतों से समर्थन किया है. उनका कहना है कि मुसलमान लगातार सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रह रहे हैं. वो ऐसे स्थानों पर नाम बदलकर कारोबार करते हैं, और हिन्दू महिलाओं और लड़कियों को छेड़ते हैं. उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म बदल देते हैं. उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर हिन्दुओं की एंट्री बंद हैं, तो मुसलमान हिन्दू धार्मिक स्थलों पर क्यों जाते हैं?

वहीँ, मुस्लिमों ने इस बयान को लेकर कड़ा एतराज जताया है. मुस्लिमों का कहना है इस तरह के बयान हिन्दू मुस्लिम के बीच दरार डालने के लिए दिए जा रहे है जो सरासर ग़लत है. अबतक ऐसे बयान मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए दिए जाते थे, लेकिन अब इस तरह के बयान साधू- संत उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए दे रहे हैं. ऐसे लोग संत नहीं बल्कि संत के भेष में शैतान हैं, जो लोगों में एक दूसरे को लेकर नफरत पैदा कर रहे हैं. इससे किसी का भला नहीं होगा, लेकिन इसका नुक्सान सभी को बराबर उठाना होगा.

नफरत फैलाने वाले संतो का स्थान जेल होना चाहिए: मौलाना चांद मियां

मौलाना चांद मियां ने इस विवाद को लेकर कहा कि जो संत ऐसे बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम का प्रयागराज में और हरिद्वार में और तमाम जितने भी हिंदू धर्म स्थल है सभी में उनके एंट्री बैन हो, मैं मानता हूं कि ऐसा बयान संत का हो ही नहीं सकता है. कोई संत ऐसा बयान नहीं दे सकता है. यह तो नफरत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं. इनको इस तरह के बयान देने से पहले शर्म आनी चाहिए. जब महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची थी मुसलमान ने ही अपने धर्म स्थल खोलकर श्रद्धालुओं को जगह दी और उनको वहां खिलाया-पिलाया.ऐसे संतो के खिलाफ जो हिंदू और मुसलमान की खाई खोदने का काम करता हो कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए.

