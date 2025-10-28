Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2978978
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन का 25 सूत्री घोषणा पत्र जारी; अल्पसंख्यकों के दामन यहाँ भी खाली!

Muslims in Mahagathbandhan Manifesto 2025: महागठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश में रोजगार सृजन, हेल्थ बीमा, पुरानी पेंशन बहाली, महिला सशक्तिकरण अपराध पर जीरो टोलरेंस की नीति पर जोर दिया है. लेकिन इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कोई ख़ास घोषणा नहीं की गई है. क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है या महागठबंधन ने उन्हें सच में नज़रअंदाज़ किया है ? देखें रिपोर्ट.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:53 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025: महागठबंधन का 25 सूत्री घोषणा पत्र जारी; अल्पसंख्यकों के दामन यहाँ भी खाली!

Muslim in Mahagathbandhan Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के लगभग 20 दिन पहले मंगलवार को विपक्षी खेमा महागठबंधन ने अपना चुनावी मैनिफिस्टो जारी कर दिया है. इसमें उन सारे घोषणाओं को समेटने की कोशिश की गई है, या जगह दी है गई जिसका दावा तेजस्वी यादव या महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेता अपने चुनावी भाषणों में करते आ रहे हैं. इस 25 सूत्री चुनावी घोषणा पत्र में एक पॉइंट अल्पसंख्यकों के लिए भी रखा गया है, लेकिन उसमें उनके लिए किसी विशेष प्रावधान का जिक्र नहीं है, बल्कि उन्हें सैम्विधानिक अधिकारों की गारंटी का वादा किया गया है.  

घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि इंडिया महागठबंधन की सरकार बानने पर सरकार प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की की हिफाज़त करेगी. उन्हें वो सभी हक़ हासिल होगा जो देश में एक आम नागरिक को हासिल है, और संविधान में उन्हें कुछ विशेष प्रावधानों के तहत अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं. जैसे- अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने के अधिकार आदि.. यानी यहाँ मदरसों मस्जिदों को निशाना नहीं बनाया जाएगा! उसकी हिफाज़त की जायेगी. इसमें कहा गया है कि वक़्फ़ की संपत्तियों की हिफाज़त होगी. वक़्फ़ की जायदाद के प्रबंधन को और पारदर्शी बनाने के लिए इस दिशा में कानून लाया जाएगा. वहीँ, इससे पहले तेजस्वी यादव भाषणों में काग चुके हैं कि बिहार में संशोधित वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगे. 

हालांकि, जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव को मुस्लिम प्रतिनिधित्व के नाम पर घेर रहे हैं, और सत्ता मिलने के बाद सरकार में भागीदारी के सवाल पर मुस्लिमों को महागठबंधन से होशियार रहने के लिए चेता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया है. मुसलामानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तो सभी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है.. इस लिहाज से ओवैसी ने मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कोई ख़ास घोषणा नहीं की है. केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृति बंद कर दी है, बिहार में इंडिया गठबंधन इसे लेकर अपनी तरफ से किसी तरह की घोषणा कर सकती थी. राज्य में अल्पसंख्यक वित्त व्यवस्था ठीक नहीं है.. इस वर्ग के लिए अलग से लोन की व्यवस्था होते हुए उन्हें क़र्ज़ नहीं मिल पाता है. इंडिया इसके लिए कोई घोषणा कर सकता था.. हालांकि, कुछ जानकार मानते हैं कि ऐसा रणनीति के तहत हो सकता है, अगर महा गठबंधन इस वर्ग के लिए कोई अलग से घोषणा करता तो सत्ता पक्ष अपने चुनावी भाषणों में वोटर्स को लामबंद करने के लिए इसका लाभ ले सकता है..

Add Zee News as a Preferred Source

 

20 सूत्री घोषणा पत्र में और क्या है शामिल ?  

घोषणा पत्र के दीगर बातों का जिक्र करें तो इसमें सरकार बनने के 20 दिनों के अन्दर राज्य के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की दिशा में काम करना, जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को 30 हज़ार मासिक सैलरी, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाना , राज्य में डेयरी, एग्रो इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन में रोजगार के मौके पैदा करना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, महिलाओं के लिए ‘माई-चॉइस मान योजना', ‘बेटी और माई योजना', सामाजिक सुरक्षा, बिजली बिल में 200 यूनिट की राहत, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की मनमानी पर रोक, प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में माफ़ी, 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव, सरकारी मुलाजिमों को वक़्त पर वेतन, सामान भत्ता, सुविधाएं, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर व्यक्ति को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मनरेगा में मजदूरी में इजाफा, अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम बनाए का प्रस्ताव, आबादी के अनुपात में आरक्षण,  पंचायत नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% करना और अपराध पर प्रति Zero Tolerance की नीति मको लागू करना शामिल है. 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Bihar Election 2025Mahagathbandhan ManifestoRJD manifestoMuslims in mahagathbandhan manifestoSalaam Newsmuslim news

Trending news

West Bengal news
मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी NRC से हैं डरते; बंगाल के प्रदीप ने इस डर से किया सुसाइड
Bihar Election 2025
Bihar: महागठबंधन का 25 सूत्री घोषणा पत्र जारी; अल्पसंख्यकों के दामन यहाँ भी खाली!
UP News
सपा MP जियाउर्रहमान बर्क को HC से मिला कानूनी सहारा, चुनावी उल्लंघन केस पर लगी रोक
UP News
'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ' बयान पर मायावती भड़कीं, बोलीं- सरकार के लिए खतरा!
srinagar news
सोनू निगम ने अजान सुनते ही रोक दिया गाना, लोग पुराना बयान याद दिला कर कर रहे ट्रोल
Pakistan Afghanistan Peace Talks
पाकिस्तान-अफगानिस्तान शांति वार्ता टूटी, तुर्की में तीन दिन की बातचीत बेअसर
Delhi News
Delhi News: पत्नी से छेड़खानी के विरोध में अकबर अली की चाकुओं से गोदकर हत्या
Kanti Assembly Election 2025
क्या कांटी में लालू की लहर दोहराएंगे इजराइल मंसूरी या जदयू फिर कर लेगी कब्जा?
Turkey Earthquake 2025
तुर्की में फिर हिला धरती का सीना! बालिकेसिर में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 22 घायल
Israel Turkey Gaza Conflict
तुर्की फौज को गाजा में नहीं घुसने देगा इजरायल! ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं नेतन्याहू