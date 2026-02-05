Advertisement
Yogi government and Muslims: योगी सरकार के काम-काज से संतुष्ट, लेकिन धार्मिक विभाजन से नाराज़ हैं मुसलमान!

Yogi government and Muslims: योगी सरकार के काम-काज से संतुष्ट, लेकिन धार्मिक विभाजन से नाराज़ हैं मुसलमान!

How UP Muslims Rate Yogi Govt: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर प्रदेश के अलग- अलग जिलों में मुसलमानों से उनकी राय पूछी गई है, जिसमें अधिकांश लोगों ने सरकार के काम-काज, विकास और अपराध नियंत्रण के दावों का समर्थन किया है, लेकिन मुसलमानों को लेकर धार्मिक विभाजन पैदा करने में सरकार की भूमिका को लेकर सवाल, संदेह और नाराजगी का इज़हार किया है.

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:35 PM IST

Yogi government and Muslims: योगी सरकार के काम-काज से संतुष्ट, लेकिन धार्मिक विभाजन से नाराज़ हैं मुसलमान!

नई दिल्ली: योगी आदित्यनाथ पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. उनका दावा है कि उनके शासनकाल में प्रदेश के हालत बेहतर हुए हैं. अपराध कम हुए हैं. महिला सुरक्षा के मामले में प्रदेश की स्थिति सुधरी है. विकास हुआ है, जिसका सभी को फायदा पहुंचा है. जनता का उनपर भरोसा बढ़ा है.

योगी सरकार के इन दावों पर मुस्लिम समाज के बीच सर्वे किया गया है कि वो क्या सोचते हैं? मुस्लिम समाज के बीच सरकार इन दावों पर कितनी खड़ी उतरी है?  

इस सर्वे में लोगों ने योगी सरकार के कानून व्यवस्था,अपराध नियंत्रण और विकास कार्यों को लेकर अपनी राय रखी है . कई लोगों ने योगी सरकार के कामकाज को सकारात्मक बताया और कानून व्यवस्था में सुधार की बात कही है. वहीँ, कुछ लोगों ने कहा है कि सरकार अपने दावों में फेल रही है. कुछ काम भी हुआ है, तो उससे ज्यादा अंधभक्ति ने समाज में विभाजन पैदा कर दिया है. मुसलमानों पर बेजा प्रतिबन्ध लगाए गए हैं. हिन्दू संगठनों के लोगों को छूट मिली है, जो ठीक नहीं है. अपराध नियंत्रण के लिए एनकाउंटर के प्रयोग पर मुसलमानों की राय अलग- अलग है, किसी ने इसका समर्थन किया है, तो किसी ने इसका विरोध किया है. 

शिया हज कमेटी के सद्र सैयद एजाज हुसैन ने कहा,"योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अच्छा है, लेकिन अंधभक्ति ज्यादा है. अपराध को बहुत कंट्रोल किया गया है, आजमगढ़ में लंगड़ा अभियान बहुत तेजी से चल रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले टूटे हैं. सड़कों का जाल शहर व गांव और लिंक रोड बनाया गया है, लेकिन योगी सरकार मुसलमानों पर प्रतिबन्ध बहुत लगाती है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए. 

मौलाना दिलशाद अहमद ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को अच्छा बताया, जहां सुख शांति है. यूपी में शासन की सख्ती के चलते अपराध कम है.एयरपोर्ट बना है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है. सरकार को  10 में से 9 नंबर दिए जा सकते हैं. 

छोटी खानकाह मैनपुरी के सज्जादानशी, हाज़ी हाशिम जमाल ने कहा, "योगी का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है. सबको साथ लेकर चल रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं. अपराध कम हुआ है. लंगड़ा अभियान से अपराधियों में दहशत पैदा हुई है. सरकार को 10 में से 10 नंबर दिया जा सकता है." हाशिम जमाल ने कहा वो हमें अपना माने या ना माने लेकिन हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं.

खानकाह मदार दरवाजा मैनपुरी के मौलवी उवेश रजा ने कहा, "योगी प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास भी किया है.क्राइम कंट्रोल पर भी काम किया है . 

झाँसी के एक समाज सेवी मोहम्मद सलमान कहते हैं, योगी शासन में सड़कें,नाली,पाइपलाइन जैसी सुविधाएं पहले से ठीक हुई है. लड़कियां और औरतों का घर से निकलना थोडा आसान हुआ है. अफसार खान ने कहा, शासन व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर है. अपराध काफी कम हुआ है.आम आदमी सुकून में है.
 मोहम्मद मोबीन ने कहा कि विकास के बहुत से काम चल रहे हैं. बहुत से गुंडे और बहुत से बदमाशों पर शिकंजा कसा गया है. अयाज अली ने बताया कि योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है. सड़कें जबरदस्त बन गई हैं. बिजली जबरदस्त है. बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में भी सुविधाएं मिल रही हैं. 

अमरोहा में मौलाना जियाउलहक और कारी कमरूद्दीन ने कहा कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर योगी सरकार ने काम किया है, लेकिन  अपराध पर पूरी तरह अंकुश अभी बाकी है. सरकार के कामकाज को 10 में से 7 देंगे. 

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में लोगों ने बताया कि बाबा के राज में विकास हुआ है, अपराध नियंत्रण की दिशा में भी काम हुए हैं.सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है. 

संभल में योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर मुस्लिमों ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की सियासत का आरोप लगाया  है. अपराध पर लगाम के लिए बुलडोजर एक्शन और हाफ काउंटर पर नाराजगी जताई है. लोगों ने कहा कि अपराध के लिए अपराधी को सजा मिलनी चाहिए लेकिन अपराधी के परिवार को नहीं. 

पूर्व हज ट्रेनर सलीम अहमद ने कहा कि सरकारी नौकरियों पर रोक लगी हुई है,जहां भर्तियों की रफ्तार बहुत सुस्त है. प्रदेश में उद्योग धंधे में विशेष प्रगति नहीं देखने को मिल रही है.अपराध को लेकर एनकाउंटर होता है, जब अपराधी हमला करता है.साइबर अपराध तथा छिनैती हो रहे हैं. उन्हें 10 में से 5 नंबर दे सकते है.

कुल मिलाकर मुसलमानों को योगी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है.सरकार के विकास और अपराध कम करने का दावों का वो समर्थन करते हैं. लेकिन मुसलमानों को लेकर प्रदेश में बने माहौल, मस्जिद-मदरसों-मजारों- कब्रिस्तानों पर बुलडोज़र और एनकाउंटर आदि को लेकर उनकी शिकायते हैं. हिन्दू संगठनों के गुंडों की खुली छूट पर उन्हें नाराजगी है. 

 मुस्लिम अवाम की राय से ऐसा लग रहा है कि अगर योगी सरकार इन मामलों में मुसलमानों को टारगेट करना छोड़ दे तो वो किसी और नेता या पार्टी को समर्थन करने के बजाये खुलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और योगी के साथ भी आ सकते हैं.इसी इस तरह भी समझा जा सकता है कि प्रदेश का मुसलमान सरकार के कामकाज से तो संतुष्ट हैं, लेकिन धार्मिक विभाजन की नीति और उनके इरादे पर संदेह करते हैं.    

Hussain Tabish

Yogi government and Muslimsreligious division in UPHow Muslims how rate Yogi govtSalaam Newsmuslim newsIndian Muslims

