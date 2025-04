संकट में घिरने पर आप कहते हैं 'हे भगवान'; मुसलमान ने 'अल्लाहु अकबर' बोला तो वह आतंकी हो गया ?

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उनका ये बयान हमले के दौरान एक जिपलाइन ऑपरेटर द्वारा "अल्लाहु अकबर" कहने के विडियो को गलत नियत से वायरल करने के बाद आया है. मुफ्ती ने कहा, "सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं, जो बहुत सांप्रदायिक हैं. जैसे हम 'जय श्री राम' या 'हे भगवान' कहते हैं, मुसलमान 'अल्लाहु अकबर' कहते हैं. जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो हम 'अल्लाहु अकबर' कहते हैं. भारत सरकार को सोशल मीडिया पर जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए."

हमले के दौरान "अल्लाहु अकबर" चिल्लाने वाले जिपलाइन ऑपरेटर मुजामिल के परिवार ने उसका बचाव किया है. मुजामिल के पिता अब्दुल अजीज ने कहा, "घटना के बाद उनका बेटा डरा हुआ था और रो रहा था." अब्दुल अजीज ने कहा, "फिलहाल मुजामिल पुलिस के पास है." जब मुजामिल के "अल्लाहु अकबर" कहने वाले वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया, तो अजीज ने कहा, "तूफान आने पर भी हम अल्लाहु अकबर कहते हैं." अजीज ने कहा, "मुजामिल बस अपना काम कर रहा था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था."

Another terrifying video from Pahalgam:

When terrorists were shooting tourists, zip line operator chanted ‘Allah Hu Akbar’ instead of saving tourists. People can be seen running to save their lives.

