Bhopal News: मकान में पढ़ी जा रही थी नमाज, नगर निगम ने तोड़ा घर

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में एक घर में कथित तौर पर मस्जिद बनाए जाने और वहां नमाज अदा करने को लेकर तनाव पैदा हो गया है. मामला तब सामने आया जब स्थानीय लोगों ने नगर निगम से शिकायत की कि बिना बिल्डिंग परमिशन के मकान में धार्मिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं.

जानकारी के मुताबिक, यह मकान स्माइल खान नाम के व्यक्ति का है. बताया जा रहा है कि कई दिनों से वहां कुछ लोग नियमित रूप से नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे. स्थानीय निवासियों का कहना था कि मकान को मस्जिद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी. लोगों के विरोध के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया गया कि मकान का कुछ हिस्सा बिना अनुमति के बनाया गया था. इसके बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हिस्से को गिरा दिया.

वहीं, मुस्लिम समुदाय की तरफ से दावा किया गया है कि वहां मस्जिद नहीं, बल्कि मुसल्ला था. यानी ऐसी जगह जहां कुछ लोग अस्थायी रूप से नमाज पढ़ लेते हैं. उन्होंने कहा कि यह कोई धार्मिक संस्था या पक्की मस्जिद नहीं थी, बल्कि आसपास काम करने वाले 4–5 लोग समय-समय पर नमाज पढ़ने के लिए वहां जाते थे और फिर चले जाते थे. इस पूरे विवाद में किरायेदारों ने भी बताया कि उन्हें यह तो पता था कि ऊपर कुछ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि वह जगह मस्जिद की तरह इस्तेमाल हो रही है.

निगम अधिकारियों के मुताबिक, इस मकान को लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन मालिक की ओर से कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद गुरुवार को निगम टीम ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण का हिस्सा तोड़ दिया. फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है.