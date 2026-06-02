2172 करोड़ का लोन, 579 करोड़ में सेटल! सरकारी कंपनी ने कर दिया करोड़ों का खेल?

Agson Global Loan Default: देश में बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के फंसे हुए कर्ज को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब एक सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खुद सवालों के घेरे में आ गई है. यह मामला नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL और Agson Global Pvt. Ltd. से जुड़े करोड़ों रुपये के लोन सेटलमेंट का है. आरोप है कि NARCL ने बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया और बिडिंग के हजारों करोड़ रुपये के कर्ज को बेहद कम रकम में सेटल कर दिया, जिससे जनता के पैसे को भारी नुकसान हुआ.

ZEE MEDIA के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक Agson Global Pvt. Ltd. ने कई बैंकों के समूह से करीब 2,172 करोड़ रुपये का लोन लिया था. लेकिन कंपनी समय पर कर्ज नहीं चुका सकी और उसका अकाउंट NPA यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट घोषित हो गया. मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT तक पहुंचा. बाद में कंपनी ने NCLAT में अपील की, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने भी NCLAT के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. इसके बाद यह पूरा कर्ज सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL को ट्रांसफर कर दिया गया. NARCL का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि बैंकों के फंसे हुए बड़े लोन की बेहतर रिकवरी हो सके और जनता के पैसे को बचाया जा सके. लेकिन अब इसी सरकारी कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं.

NARCL ने 579 करोड़ में सेटल क‍िया लोन

दस्तावेजों के मुताबिक NARCL को Agson Global से कुल 2,172 करोड़ रुपये की रिकवरी करनी थी. खास बात यह है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी CoC में 100 फीसदी वोटिंग अधिकार NARCL के पास थे. यानी पूरे फैसले पर नियंत्रण भी उसी का था. इसके बावजूद NARCL ने Agson Global के साथ सिर्फ 579 करोड़ रुपये में सेटलमेंट कर लिया. आसान भाषा में समझें तो जिस कंपनी ने 2,172 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, वह सिर्फ 579 करोड़ रुपये चुकाकर लगभग पाक-साफ हो गई. इससे करीब 1,600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो सीधे तौर पर पब्लिक मनी यानी जनता के पैसे का नुकसान माना जा रहा है. अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर NARCL ने इस सेटलमेंट के लिए कोई प्राइस डिस्कवरी यानी खुली बोली प्रक्रिया क्यों नहीं करवाई? सरकारी व्यवस्था में आमतौर पर किसी भी बड़ी रिकवरी या संपत्ति बिक्री के लिए बिडिंग करवाई जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके. लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ.

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कई पहलुओं की नहीं की गई जांच

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर NARCL बिडिंग करवाती, तो संभव है कि कोई दूसरी कंपनी या निवेशक 579 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा बोली लगाता. शायद 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपये तक की पेशकश हो सकती थी. लेकिन बिडिंग ही नहीं करवाई गई, इसलिए किसी और को मौका ही नहीं मिला. ZEE MEDIA की जांच में यह भी सामने आया है कि Agson Global के पास सोनीपत में लगभग 30 एकड़ की प्राइम जमीन मौजूद थी. इसके अलावा कंपनी को करीब 300 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस क्लेम भी मिलना था. ऐसे में इन संपत्तियों और दावों की वजह से कंपनी की वैल्यू और बढ़ सकती थी. लेकिन आरोप है कि NARCL ने इन पहलुओं की ठीक से जांच तक नहीं की.