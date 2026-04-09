मुसलमानों का मुकद्दर नहीं लिखते मोदी, पश्चिम बंगाल में ममता से क्यों नाराज़ हैं ओवैसी; पढ़ें, ख़ास इंटरव्यू

सांसद ओवैसी खुद को मुसलमानों का शुभचिन्तक बताते हैं. संसद से लेकर सड़क तक उनके मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी सेक्युलर दलों के खिलाफ चुनाव लड़ती है, तो विपक्षी दलों के अलावा मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका AIMIM को भाजपा की बी-टीम बताकर उससे किनारा कर लेता है. यहाँ तक कि वो ओवैसी को भाजपा का एजेंट तक बताने से नहीं चूकते हैं. असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIDUF को समर्थन और पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) से गठबंधन और फिर हुमायूं कबीर का 1 हज़ार करोड़ में भाजपा से साथ डील का वीडियो वायरल होने के बाद AIMIM का गठबंधन तोड़ने के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी लगातार चर्चाओं में हैं. असम में वोटिंग हो चुकी है, जबकि बंगाल में AIMIM ने अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. असम और बंगाल के अलावा पूरा देश AIMIM के स्टैंड से कंफ्यूज है कि आखिर AIMIM क्या चाहती है? उसकी राजनीति क्या है?

इन तमाम सवालों पर सांसद और AIMIM के सद्र असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पक्ष रखा है कि आखिर असम और बंगाल में वो क्यों गए हैं?



सवाल-1

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हुमायु कबीर शुरू से ही बंगाल में एक साम्प्रदायिक चेहरा रहे हैं, फिर भी AIMIM ने उनकी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया? उत्तर प्रदेश और बिहार चुनाव में AIMIM ने महागठबंध/ सेक्युलर दलों के साथ गठबंधन की कोशिश की थी; लेकिन बंगाल में ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं दिखी?

जवाब- सबसे पहले हमने सेक्युलर दलों से गठबंधन के लिए बात की थी, लेकिन इन दलों ने हमें सीरियसली नहीं लिया. उन्हें बंगाल में भाजपा मंजूर है, लेकिन AIMIM मंज़ूर नहीं हैं. बंगाल में 30 फीसदी मुसलमान हैं, लेकिन आजतक CM का ओहदा किसी मुसलमान, पिछड़े दलित या आदिवासी को क्यों नहीं दिया गया? आखिर इतनी बड़ी आबादी के साथ नाइंसाफी क्यों है? हम चाहते हैं बंगाल का नेतृत्व किसी मुसलमान, दलित या आदिवासी को मिले. हुमायूं कबीर बंगाल की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने इन मुद्दों को असेंबली में उठाया था. इसलिए AIMIM उनके साथ गई थी. हमारा मकसद बंगाल में ममता और भाजपा के अलावा मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के लिए एक अलग राजनीतिक विकल्प मुहैया कराना है.

सवाल- 2

बंगाल में हुमायू कबीर को लेकर पहले से ही संदेह जाहिर किया गया था कि वो बीजेपी के आदमी हैं. खुद AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार ने इसका विरोध किया था.इसके बावजूद AIMIM ने गठबंधन किया.क्या पार्टी में भाजपा की तरह टॉप पर बैठा आदमी सभी फैसले लेता है, या पार्टी में कोई लोकतंत्र या संसदीय परम्परा का पालन किया जाता है ?

जवाब- हुमायूं कबीर का 1 करोड़ में भाजपा के साथ सौदे वाला वायरल वीडियो हमारे गठबंधन से पहले, दिसम्बर 2025 का बताया जा रहा है. इस वीडियो को हूमायू कबीर ने अभी चुनौती दी है कि ये वीडियो फेक है. अभी इसपर फैसला होना बाकी है. मामला कोलकाता हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं. दूसरी बात की अगर कोई शख्स परदे के पीछे कुछ कर रहा है, तो हम या कोई भी इंसान अंतर्यामी नहीं है कि उस चीज़ को जान ले, ये सिफत (क्षमता) सिर्फ ऊपर वाले के पास है. हमें जब लगा कि अवाम इस पूरे मामले से कंफ्यूज होगी, तो हमने अपना गठबंधन तोड़ लिया.

जब गठबंधन हुआ तो उस वक़्त आसिम वकार बंगाल के प्रभारी नहीं थे. गठबंधन करने का फैसला बंगाल प्रभारी के पास था. 5 फरवरी को मुर्शिदाबाद में राज्य प्रभारी और आब्जर्वर के साथ हुमायूं कबीर की बैठक के बाद ये करार किया गया था. ये पार्टी के अन्दर का जम्हूरी निजाम है कि स्टेट प्रभारी स्टेट में गठबंधन का फैसला खुद ले रहा है. आसिम वकार को अगर अपनी बात रखनी थी तो उसके लिए एक प्रोसेस है, सोशल मीडिया पर दिए किसी बयान, विरोध या सलाह को आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता है.

सवाल- 3

ओवैसी जैसे मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हुमायूं कबीर की जाल में कैसे फंस गए? क्या गठबंधन तोड़ने का फैसला हुमायू कबीर का विडियो वायरल होने की वजह से फौरी तौर पर लिया गया है, या फिर AIMIM की इसमें कोई दूरगामी (दूरअंदेशी) रणनीति छिपी है?

जवाब- हाँ, हमने पश्चिम बंगाल में आदिवासी, दलित, पिछड़े और मुसलमानों को उनका हक़ दिलाने के लिए हुमायूं कबीर से गठबंधन किया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पार्टी ने गठबंधन तोड़ने का फैसला किया. हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी से अगर धोके का अंदेशा हो तो फिर गठबंधन जारी रखने का कोई मतलब नहीं था. हम इसे अपनी कोई चूक नहीं मानते हैं, गठबंधन तोड़ देना हमारी कामयाबी है.

सवाल- 4

क्या हुमायू कबीर से गठबंधन तोड़ने के बाद भी बंगाल में मुस्लिम वोटर्स के बीच AIMIM की साख बची रहेगी ? अकेले चुनाव लड़ने पर मुस्लिम वोटर्स का समर्थन AIMIM को कितना मिलेगा?

जवाब- हमारी नियत साफ़ है. अवाम हमें वोट देगी और अल्लाह हमारी मदद करेगा. उत्तरी बंगाल में चाय बगान के मजदूरों, गरीब अवाम, पलायन और मुसलमानों का मुद्दा हमारी पार्टी लगातार उठा रही है. NRC मामले में हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एक वादी के तौर पर सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है. हम अवाम की खिदमत करना चाहते हैं. हम ममता बनर्जी और मोदी में कोई फर्क नहीं मानते हैं. ममता बनर्जी केंद्र में NDA सरकार का हिस्सा रही हैं. मोदी जब गुजरात दंगों के बाद 2002 में मुख्यमंत्री बने थे, तो ममता ने संसद में भजापा सरकार का बचाव किया था,और मोदी की जीत पर उन्हें गुलदस्ता दिया था.

सवाल- 5

हुमायू कबीर से गठबंधन तोड़कर AIMIM ने आम वोटर्स के साथ विपक्षी दलों को क्या सन्देश दिया है? क्या आने वाले दिनों में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा ?

जवाब- चुनाव में जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है. हम फायदे की सियासत नहीं करते हैं, अवाम की राजनीति करते हैं. उनकी आवाज़ उठाते हैं. TMC मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती है. बंगाल में 30 फीसदी मुस्लिम आबादी लेकिन उस लिहाज से कितने मुस्लिम MP, MLA हैं? बंगाल में सारा विकास दक्षिण बंगाल में हुआ है, मुस्लिम बहुल उत्तरी बंगाल में कोई तरक्की नहीं हुई है. ये वहां की अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है.

सवाल -6

पश्चिम बंगाल में भाजपा लम्बे अरसे से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है. अगर वो सरकार बनाती है, तो एक बड़ी मुस्लिम आबादी उसके निशाने पर होगी? क्या हुमायूँ कबीर या ओवैसी मिलकर बंगाल में एक साथ ममता और भाजपा की जीत को रोकने में कामयाब होंगे?

जवाब- ये बंगाल की अवाम को तय करना है कि कौन उनपर हुकूमत करेगा. हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. भाजपा किसी का मुकद्दर नहीं लिखती है, न नरेंद्र मोदी लिखते हैं. मुकद्दर अल्लाह लिखता है, वो तय करता है.देश का मुसलमान मोदी और भाजपा से नहीं डरता है, बल्कि अल्लाह से डरता है. 12 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है. देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा और मुसलमान भाजपा सरकार से लड़ रहे हैं. अपने मुद्दे उठा रहे हैं. हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं.

सवाल-7

जब असम में AIMIM खुद चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो AIUDF (बदरुद्दीन अजमल की पार्टी) को समर्थन देने और उनके लिए रैलियां करने का फैसला क्यों किया ? वो कौन- सी वजह है, जो AIMIM को असम में अपने उमीदवार उतारने से रोक दिया था.

जवाब- पश्चिम बंगाल में मेरी पार्टी का संगठन है, जबकि असम में हमारा संगठन नहीं था, और AIMIM का स्टैंड पहले से ही क्लियर है कि असम और केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और AIUDF के रूप में मुस्लिम माइनॉरिटी की आवाज पहले से मौजूद है, इसीलिए हम वहां नहीं गए. हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि चुनाव के जरिए मुस्लिम माइनॉरिटी का संसद और विधान सभाओं में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है.

सवाल-8

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महमूद मदनी आपकी पार्टी को खुले तौर पर साप्रदायिक करार दे रहे हैं, और बदरुद्दीन अजमल को नोटिस भेज दिया? उलेमा का भरोसा कैसे जीतेंगे ओवैसी?

जवाब- ऐसा बिल्कुल नहीं, AIMIM को उलेमाओं की सरपरस्ती हासिल है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, तभी पूरे हिंदुस्तान में हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है. मौलाना बदरुद्दीन अजमल AIUDF पार्टी के कौमी सद्र हैं, जो जमीयत से एक अलग एंटिटी है. AIMIM की हिमायत AIUDF को है, इसमें जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी क्यों आ रहे हैं?

सवाल-9

असम में AIUDF के 29 उम्मीदवारों को जिताने के लिए AIMIM के लोगों ने रैलियां की थी. यहाँ मुस्लिम वोटों का एकीकरण आपका ख़ास मकसद था. ये हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार के खिलाफ कितना मुअस्सर होगा?

जवाब- मौलाना बदरुद्दीन अजमल असम और मुसलमानों के लिए एक अज़ीम शख्सियत हैं. उनके योगदान को कम नहीं किया जा सकता. असम में 50 हज़ार मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला. उल्टा कांग्रेस ने चुनाव में ऐसे दल के साथ गठबन्धन किया है, जिस दल ने असम के 20 लाख मुसलमानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इनका NRC फिर से किया जाए, ये विदेशी नागरिक हैं, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, मुसलमानों से ज्यादा हिन्दू ही NRC में फंस गए. मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने UPA-1 और UPA- 2 में कांग्रेस का साथ दिया, पिछला चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा था. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद तरुण गोगोई को समर्थन देकर राज्य सभा भेजा, लेकिन कांग्रेस ने अजमल की पार्टी से इस बार गठबंधन नहीं किया. कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और एक सिटींग सांसद ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया, हिमनता विस्वा सरमा खुद एक कांग्रेसी है, इसपर किसी ने कांग्रेस को कुछ नहीं कहा, लेकिन ओवैसी और AIMIM पर सवाल उठाये जाते हैं कि हम एक साम्प्र्दायिक पार्टी हैं?

सवाल -10

2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM की रणनीति क्या होगी ?

जवाब- हम उत्तर प्रदेश में हर हाल में चुनाव लड़ेंगे. हमारा मकसद प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा. इसके लिए जिससे भी गटबंधन करना होगा हम करेंगे. अब इसके लिए अखिलेश आगे आएंगे या कोई और आएगा, ये उनका मसला होगा, AIMIM का नहीं?

सवाल-11

AIMIM को लेकर एक आम पूर्वाग्रह है कि ये भाजपा की 'B- टीम' है. भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम वोटों को बिखेड़ने और हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए चुनाव लड़ती है. इस छवि से पार्टी कैसे बाहर निकलेगी ?



जवाब- अगर हम मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और भाजपा को जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो आखिर हम जहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं, वहां कांग्रेस क्यों हार रही है? 2015, 2020 में कांग्रेस दिल्ली चुनाव क्यों हार गई, उस वक़्त तो AIMIM चुनाव नहीं लड़ रही थी. बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्कम और दीगर रियासतों में कांग्रेस लगातार क्यों चुनाव हार रही है?

बिहार में राज्यसभा चुनाव में AIMIM के विधायकों ने राजद के उमीदवार को वोट दिया जबकि कांग्रेस और राजद के विधायकों ने भाजपा के उमीदवारों को वोट दिया, तो साम्प्रदायिक AIMIM हुई या राजद और कांग्रेस पार्टी? राष्ट्रपति के चुनाव में हमने विपक्षी कैंडिडेट को वोट दिया. इमरान प्रतापगढ़ी के चुनाव में AIMIM ने कांग्रेस को वोट दिया. UPA-1 और UPA-2 सरकार में AIMIM ने कांग्रेस को समर्थन दिया. अभी तेलंगाना में रेमन्त रेड्डी की कांग्रेस सरकार में हम समर्थन दे रहे हैं, तब हम BJP की B- टीम नहीं होते हैं, न साम्प्रदायिक पार्टी होते हैं, लेकिन जब AIMIM बाहर कहीं चुनाव लड़ती है, तो साम्प्रदायिक पार्टी बन जाती है. 370, UAPA, NRC, तीन तलाक़ का मामला हो या देश में बहुजन, मुसलमान या दलित अत्याचार का मुद्दों हो AIMIM सबके लिए आवाज़ उठाती है, फिर वो साम्प्रदायिक कैसे है? AIMIM अभी तमिलनाडु और पांडिचेरी में MK Stalin की पार्टी को समर्थन दे रही है. अवाम तय करेगी कि AIMIM किस टीम की पार्टी है?

समाप्त

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