नारी शक्ति वंदन अधिनियम:सत्ता और विपक्ष में टकराव के बिंदु और दोनों की नियत पर सवाल?

2023 में पास 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भारतीय संसद के हालिया इतिहास के उन दुर्लभ क्षणों में से एक था, जब लगभग सभी दल एक मंच पर दिखे. लोकसभा में भारी बहुमत और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास इस कानून ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का रास्ता खोला दिया था. उस वक़्त सत्तापक्ष और विपक्ष-दोनों ने इसे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था.

लेकिन 2026 में जब इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठे, तो सहमति की वही तस्वीर धुंधली दिखने लगी. सरकार ने अधिसूचना जारी कर कानून को सक्रिय किया, पर साथ ही कार्यान्वयन के लिए जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया को अनिवार्य शर्त बता दिया. इसके तुरंत बाद तीन प्रस्ताव-संविधान (131वाँ संशोधन) बिल, परिसीमन बिल, और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा विधेयक-संसद में लाए गए. यहीं से विवाद का वास्तविक केंद्र सामने आया.

2023 में सरकार की दलील थी कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन ज़रूरी है, क्योंकि सीटों का पुनर्विन्यास किए बिना आरक्षण की गणना जटिल हो सकती है. उस वक़्त विपक्ष ने इस शर्त पर असहमति जताई थी, लेकिन बिल के व्यापक उद्देश्य को देखते हुए समर्थन दिया था. 2026 में सरकार का रुख ज्यादा आक्रामक दिखा. अब लक्ष्य यह था कि परिसीमन को तेज़ी से पूरा कर 2029 तक आरक्षण लागू किया जाए, भले ही इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाना पड़े और लोकसभा सीटों की तादाद बढ़ानी पड़े. यहीं विपक्ष ने आपत्ति दर्ज की.

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विपक्ष ने महिला आरक्षण के मूल विचार का विरोध नहीं किया. यह तथ्य 2023 की वोटिंग से स्पष्ट है. उनका विरोध तीन बिंदुओं पर केंद्रित था:-

1-जनसांख्यिकीय असंतुलन का डर: दक्षिणी राज्यों-जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है. परिसीमन के बाद उनकी सीटें घट सकती हैं, जबकि उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है/

2-सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न: विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि महिला आरक्षण के भीतर OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी उप-कोटा सुनिश्चित किया जाए.

3-प्रक्रिया की पारदर्शिता: विपक्ष का तर्क था कि नई जनगणना के बिना परिसीमन करना असमानता पैदा कर सकता है और इसे व्यापक सहमति के साथ किया जाना चाहिए.

सरकार का तर्क स्पष्ट था- अगर परिसीमन को टाला गया, तो महिला आरक्षण का कार्यान्वयन अनिश्चित काल तक टल सकता है. इसलिए तेज़ी से निर्णय लेना जरूरी है, लेकिन इसी तर्क के भीतर एक राजनीतिक आयाम भी दिखाई देता है.

2023 में जब बिल पास हुआ, तब इसे सर्वदलीय उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया. 2026 में, वही मुद्दा एक राजनीतिक विभाजन रेखा में बदलता दिखा, जहाँ विपक्ष के विरोध को “महिला-विरोध” के रूप में पेश किया गया था. यह रणनीति दो स्तरों पर काम करती है.

जटिल संवैधानिक और संघीय मुद्दे (जैसे परिसीमन) को सरल नैतिक प्रश्न में बदल देना 'आप महिलाओं के पक्ष में हैं या ख़िलाफ़?'

राजनीतिक ध्रुवीकरण: विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में लाना, जहाँ उसे बार-बार यह स्पष्ट करना पड़े कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है.

सरकार की मूल स्थिति कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा जाए बदली नहीं है, लेकिन प्रस्तुति और प्राथमिकता में बदलाव दिखता है. 2023 में जोर 'ऐतिहासिक सहमति' पर था; 2026 में जोर 'त्वरित कार्यान्वयन' और 'विपक्ष की बाधा' पर है. यह बदलाव राजनीतिक संदर्भ से अलग नहीं है. जैसे-जैसे चुनावी समय नजदीक आता है, नीतिगत मुद्दे अक्सर प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं.

इस पूरे विवाद में तीन समानांतर असली प्रश्न हैं:- क्या महिला आरक्षण जरूरी है? लगभग सर्वसम्मति: हाँ. क्या इसे जल्द लागू होना चाहिए? व्यापक सहमति: हाँ. कैसे लागू किया जाए? यही असली विवाद है. यानी टकराव 'लक्ष्य' पर नहीं, 'तरीके' पर है, लेकिन सार्वजनिक बहस में इस जटिलता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

निष्कर्ष:-नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. 2023 ने यह दिखाया कि राजनीतिक दल बड़े मुद्दों पर साथ आ सकते हैं. 2026 यह दिखाता है कि वही मुद्दा कार्यान्वयन के चरण में राजनीतिक संघर्ष का कारण बन सकता है.

विपक्ष को पूरी तरह “महिला-विरोधी” कहना उतना ही सरलीकरण है, जितना सरकार की हर पहल को “राजनीतिक चाल” कह देना. वास्तविकता इन दोनों के बीच है. सरकार तेजी से परिणाम चाहती है और इसे राजनीतिक रूप से भुना भी रही है. विपक्ष संतुलन और प्रक्रिया पर जोर दे रहा है, लेकिन वो भी राजनीतिक लाभ-हानि से मुक्त नहीं है.

आखिरकार , इस बहस का समाधान टकराव में नहीं, सहमति-आधारित कार्यान्वयन में है. अगर लक्ष्य सचमुच महिलाओं का सशक्तिकरण है, तो उसे ऐसे ढांचे में लागू करना होगा जो क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक न्याय और संवैधानिक निष्पक्षता तीनों को साथ लेकर चले. तभी यह कानून अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा.

लेखक-

मुहम्मद उस्मान एक मशहूर वकील और मुस्लिम स्कॉलर हैं.

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