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Opinion: आम आदमी की खाली जेब और थाली नहीं समझने देती हैं राष्ट्रवाद का मर्म!

Opinion: आज की वैश्विक सियासत में कई पुरानी मान्यताएं बदल रही है, गुट खत्म हो रहे हैं. दो दुशमन देश आपस में दोस्त बन रहे हैं. इन सबके पीछे हैं उनका राष्ट्र हित जिसे वो सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन इस मामले भारत का राष्ट्रवाद सेलेक्टिव है, जनता के प्रति जवाबदेही के सवाल पर ये पीछे हट जाता है. राष्ट्रवाद का अर्थ बता रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी.

Written By  Muhammad Osman Azhari |Last Updated: May 25, 2026, 05:50 PM IST

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Opinion: आम आदमी की खाली जेब और थाली नहीं समझने देती हैं राष्ट्रवाद का मर्म!

लोकतंत्र में राष्ट्रहित सिर्फ नारों से तय नहीं होता, बल्कि नीतियों के नतीजों से तय होता है. 'राष्ट्र प्रथम' जैसे नारे जनता के भीतर जज़्बाती जुड़ाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी असली अहमियत तब दिखाई देती है, जब सरकारी फैसले आम आदमी की थाली, जेब, रोज़गार और भविष्य पर सकारात्मक असर डालें. राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ़ मंचों से बड़े-बड़े शब्द बोलना नहीं, बल्कि ऐसी नीतियां बनाना भी है जिनका फायदा सीधे अवाम तक पहुँचे.

     आज की वैश्विक सियासत का सबसे बड़ा उसूल यही है कि देशों के स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि उनके स्थायी हित होते हैं. अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय देश अपने आर्थिक और रणनीतिक फायदे को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं. चीन और अमेरिका कई मसलों पर एक-दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन आर्थिक संबंध फिर भी बने रहते हैं. अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता है, मगर जिन क्षेत्रों में उसका अपना हित जुड़ा होता है, वहाँ व्यवहारिक नीति अपनाता है. इसका सीधा सबक यही है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जज़्बात से नहीं, बल्कि हितों से चलते हैं.

     भारत जैसे बड़े देश के लिए भी यही कसौटी होनी चाहिए. जब ऊर्जा, व्यापार या रणनीतिक फैसलों पर बाहरी दबाव बनता हो, तब एक सवाल उठना लाज़िमी है - फैसले भारत के राष्ट्रीय हितों को देखकर हो रहे हैं या बाहरी दबावों को देखकर? भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है.  तेल और गैस की कीमतों का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव रसोई, खेती, परिवहन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक पहुँचता है.

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     जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो उसका असर सब्ज़ियों, दवाइयों, ट्रांसपोर्ट और आवश्यक वस्तुओं तक दिखाई देता है. इसलिए अगर कोई सरकार सस्ते विकल्प तलाशती है, लंबे समय के ऊर्जा समझौते करती है या आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेती है, तो उस पर गंभीर बहस होना स्वाभाविक है. मसला किसी एक देश से तेल लेने या न लेने का नहीं है. मसला यह है कि क्या नीति से देश की जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी.

     लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी सरकार का विरोध करना नहीं होता है. सवाल पूछना लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी का हिस्सा है. अगर कोई नीति महंगाई बढ़ाती है, बेरोज़गारी पैदा करती है या आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डालती है, तो नागरिकों का यह अधिकार है कि वे जवाब मांगें. सरकारें सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलतीं; वे जवाबदेही से चलती हैं. अगर कहीं प्रशासनिक नाकामी हो, रेल दुर्घटना हो, पेपर लीक हो या किसी नीति का असर जनता पर नकारात्मक पड़े, तो ज़िम्मेदारी तय होना भी उतना ही ज़रूरी है.

      जिस दिन समाज 'क्यों?' पूछना बंद कर देगा, उसी दिन जवाबदेही कमज़ोर पड़ने लगेगी. आज कई बार यह महसूस होता है कि राष्ट्रीय बहस उन मुद्दों से हट जाती है जो सीधे जनता की ज़िंदगी से जुड़े हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महंगाई जैसे विषयों के बजाय धर्म, जाति और पहचान की बहस अधिक तवज्जो पाने लगती है.

युवा रोज़गार और बेहतर भविष्य चाहता है. किसान अपनी लागत और आमदनी के बीच संतुलन चाहता है. व्यापारी स्थिर आर्थिक माहौल चाहता है. आम नागरिक महंगाई से राहत चाहता है, लेकिन अगर मुआशरा लगातार पहचान आधारित बहसों में उलझ जाए, तो असली समस्याएँ पीछे छूट सकती हैं. इतिहास भी यही बताता है कि वे समाज अधिक तरक्की करते हैं जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और संस्थागत मजबूती को प्राथमिकता दी. 

राष्ट्रवाद का असली पैमाना सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि नीतियों के नतीजों में दिखाई देना चाहिए. महंगाई नियंत्रण में हो ताकि गरीब की थाली सुरक्षित रहे, रोज़गार बढ़े ताकि युवाओं में उम्मीद पैदा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य मज़बूत हों ताकि अगली नस्ल बेहतर भविष्य पा सके, और संस्थाएँ स्वतंत्र रहें ताकि सवाल पूछने का अधिकार सुरक्षित रहे.

जब ये बातें ज़मीन पर दिखाई दें, तब राष्ट्रवाद सिर्फ़ एक नारा नहीं बल्कि हक़ीक़त बन जाता है. चुनाव पाँच साल में एक दिन होते हैं, लेकिन लोकतंत्र हर दिन होता है. लोकतंत्र तब मज़बूत होता है जब नागरिक सवाल पूछते हैं, मीडिया सच दिखाता है और सरकार जवाब देती है. राष्ट्र की ताक़त सिर्फ सत्ता की उम्र से नहीं, बल्कि जनता के भरोसे से मापी जाती है. और भरोसा भाषणों से नहीं, बल्कि नतीजों से पैदा होता है.

लेखक- 
मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी, मुस्लिम स्कॉलर

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Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में ...और पढ़ें

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