'पहले हसीना को भेजो बांग्लादेश', महाराष्ट्र के कद्दावर मुस्लिम नेता बीजेपी पर भड़के

Nawab Malik on BJP: बांग्लादेश में हिंसा जारी है और इसका असर भारत में भी महसूस किया जा रहा है. हिंदू संगठन वहां अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के लिए मुसलमानों को दोषी ठहरा रहे हैं. हिंदू संगठन से जुड़े लोग आम भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी समझकर निशाना बना रहे हैं और सभी बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से निकालने की अपनी मांग दोहरा रहे हैं. इस बीच NCP नेता नवाब मलिक ने BJP पर तीखा हमला किया. बुधवार को उन्होंने BJP पर बांग्लादेशियों की पहचान के बहाने मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया. मुंबई BJP अध्यक्ष अमित साटम पर निशाना साधते हुए मलिक ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलने से पहले शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दें.

दरअसल, अमित साटम ने हाल ही में मालवानी, कुर्ला और मानखुर्द-शिवाजी नगर जैसे इलाकों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ने का दावा किया था. NCP नेता मलिक ने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की मौजूदा हालत हसीना के भारत में रहने से जुड़ी स्थिति का नतीजा है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया.

नवाब मलिक ने बीजेपी पर बोला हमला

मलिक बुधवार को BMC चुनावों के लिए NCP का घोषणापत्र जारी होने के बाद रिपोर्टरों से बात कर रहे थे. मलिक ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का BJP का कदम वोटरों का ध्रुवीकरण करने और BMC चुनावों के चल रहे प्रचार के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट पैदा करने के मकसद से है. मलिक ने BJP के घुसपैठ के दावों को एक घिसा-पिटा पॉलिटिकल तरीका बताया, जिसका इस्तेमाल पिछले 30-40 सालों से किया जा रहा है.

लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया था बांग्लादेशियों के लिए वर्क परमिट

उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी माइग्रेंट्स की पहचान करना और उन्हें डिपोर्ट करना एक लगातार चलने वाला लीगल प्रोसेस है, जिसे मुंबई पुलिस और राज्य और केंद्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अदालतें देखती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि BJP "बांग्लादेशी" मुद्दा तभी उठाती है जब चुनाव पास होते हैं ताकि वोटरों को पोलराइज़ किया जा सके. उन्होंने BJP को याद दिलाया कि जब लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे, तब भी बांग्लादेशियों के लिए "वर्क परमिट" का एक प्रपोज़ल लाया गया था.

बीजेपी पर जमकर बोला हमला

मुंबई के डेमोग्राफिक्स के बारे में अमित साटम की समझ की आलोचना करते हुए मलिक ने कहा कि साटम, जो कई बार MLA रह चुके हैं, ज़मीनी हकीकत से अनजान लगते हैं. उन्होंने मज़ाक में कहा कि साटम के अपने चुनाव क्षेत्र में 60,000 मुस्लिम वोटर हैं. वह उनका ज़िक्र क्यों नहीं करते? वे उनके घर जाते हैं, उनके साथ खाते हैं और उनसे गर्मजोशी से मिलते हैं, फिर भी दूसरी जगहों पर वे पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उसी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं. इससे पहले, साटम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था कि उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में एक मंत्री ने कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मुंबई में बसाया है. उन्होंने कहा कि मालवानी, मलाड, मानखुर्द, देवनार और कुर्ला जैसे इलाकों में राजनीतिक संरक्षण से लाखों अवैध झुग्गियां बनाई गई हैं.

