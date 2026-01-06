Nepal News: भारत में हिंदू संगठनों ने इतनी नफरत फैलाई है कि इसका असर गांवों और कस्बों तक पहुंच गया है. अब यह जहर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी फैल गया है. नेपाल के शहर बिरगंज पिछले दो दिनों से नफरत की आग में जल रहा है. इस बीच, नेपाल के बीरगंज से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिख रहा है कि मुसलमानों के तौर पर पहचाने गए लोगों के साथ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें "जय श्री राम" के नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सड़क पर खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सड़क जाम कर दी है. एक मोटरसाइकिल सवार वहां से गुज़र रहा था, तभी भीड़ ने उसे रोक लिया, उससे उसका धर्म पूछा और "जय श्री राम" बोलने के लिए दबाव डाला. जब उसने मना किया, तो भीड़ में से एक आदमी ने कहा, "जय श्री राम बोलो, नहीं तो हम तुम्हारी बाइक जला देंगे."

नेपाल में हिंसा

दरअसल, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके मंदिर में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने तोड़फोड़ की. इस हमले के बाद हिंदू समुदाय के सदस्यों ने मस्जिदों पर हमला किया, कुरान की कॉपियां जलाईं और मस्जिदों में तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद बीरगंज में हिंसा भड़क गई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी की खबरें आईं. हिंसा के बाद पुलिस ने बीरगंज के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया. अधिकारियों ने कहा कि कर्फ्यू 6 जनवरी तक लागू रहेगा और अगर हिंसा बढ़ती है तो इसे फिर से लगाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाल तक पहुंची नफरत

गौरतलब है कि भारत में हिंदू संगठनों के सदस्य सड़कों पर मुस्लिम व्यापारियों और अन्य लोगों को रोक रहे हैं और उन्हें जबरन "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं. अगर कोई मुस्लिम नारा लगाने से मना करता है, तो उसके साथ हिंसा की जाती है. हाल के दिनों में, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. इसी तरह नेपाल में भी हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मुसलमानों को जबरन "जय श्री राम" का नारा लगवा रहे हैं. अगर कोई मुस्लिम नारे लगाने से इनकार कर रहा है तो उससे मारपीट की जा रही है.

इस वजह से हुई है हिंसा?

वहीं, इस घटना को लेकर स्थानीय पत्रकार शम्स अजीज का कहना है कि बीरगंज में रहने वाले ज़्यादातर लोग भारतीय मूल के हैं और अब नेपाली नागरिक बन गए हैं. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी वहां सक्रिय हैं. पत्रकार का दावा है कि इन संगठनों ने स्थानीय लोगों के बीच नफरत के बीज बोए हैं, जिसकी वजह से बीरगंज में हिंसा हुई.