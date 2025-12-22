Advertisement
T20 World Cup 2026 Nepal Squad: ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले, नेपाल ने 24 खिलाड़ियों की एक प्रोविज़नल टीम की घोषणा की है, जिसमें छह मुस्लिम खिलाड़ी शामिल हैं. सभी चुने गए क्रिकेटर एक ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद सेलेक्टर भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए टीम को 15 खिलाड़ियों तक सीमित कर देंगे.

Dec 22, 2025

ICC Men T20 World Cup 2026: ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले नेपाल क्रिकेट टीम ने 24 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में छह मुस्लिम खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. ये सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले एक ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे. यह टीम आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी फाइनल टीम तय करने के लिए इस कैंप का इस्तेमाल करेगी, जिसमें सेलेक्टर्स को 20-ओवर के इस टूर्नामेंट के अगले एडिशन से पहले ग्रुप को 15 खिलाड़ियों तक कम करना होगा, जो 7 फरवरी को भारत और श्रीलंका में शुरू होगा.

सह-मेजबान भारत ने पहले ही उन 15 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है जिनका वे टूर्नामेंट में इस्तेमाल करेंगे और ऐसा करने वाली वह पहली टीम थी जिसने अपनी टीम का खुलासा किया. नेपाल ने उन 16 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है जिन्होंने सितंबर और अक्टूबर में T20I सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 2-1 से हराने में अच्छा प्रदर्शन किया था और आठ और खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, जिनमें शेर मल्ला, बिनोद भंडारी, अविनाश बोहरा और बशीर अहमद शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में नेपाल प्रीमियर लीग में प्रभावित किया था.

टीम ने अक्टूबर में ओमान में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप एशिया-पैसिफिक रीजनल फाइनल में अजेय रहते हुए 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया और लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी. T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को ग्रुप C में रखा गया है और वह इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और इटली के खिलाफ खेलेगा.

नेपाल ट्रेनिंग कैंप टीम
रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ला, संदीप जोरा, गुलशन झा, आदिल अंसारी, करण केसी, साहब आलम, शेर मल्ला, भीम शर्की, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजबंशी, लोकेश बम, आरिफ शेख, ईशान पांडे, बसीर अहमद, बिनोद भंडारी, अविनाश बोहरा, प्रतीक जीसी, रूपेश के सिंह. 

इनपुट- ANI

