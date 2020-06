नेपाल पार्लियामेंट में पास हुआ मुतनाज़ा नक्शा, हिंदुस्तान ने दिया यह जवाब

काठमांडू: नेपाल की पार्लियामेंट में मुतनाज़ा नक्शे में तरमीम को मंज़ूरी दे दी है. नए नक्शे में हिंदुस्तान के तीनों हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है.

कौमी असेंबली से बिल के पास होने के बाद इसे सद्र (President) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे आईन में शामिल किया जाएगा. पार्लियामेंट ने 9 जून को आम रज़ामंदी से इस बिल की तजवीज़ पर गौर करने पर इत्तेफाक राए का इज़हार किया था जिससे नए नक्शे को मंजूर किये जाने का रास्ता साफ हुआ था.

सरकार ने बुध को माहिरीन की एक नौ रुकनी कमेटी बनाई थी जो इलाके से मुतअल्लिक तारीखी हकायक जुटाएगी. डिप्लोमेट्स और माहिरीन ने हुकूमत के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि नक्शे को जब कैबिनेट ने पहले ही मंजूर कर जारी कर दिया है तो फिर माहिरीन के कमेटी का कयाम किसलिए किया गया?

We have noted that the House of Representatives of Nepal has passed a constitution amendment bill for changing the map of Nepal to include parts of Indian territory. We have already made our position clear on this matter: Ministry of External Affairs pic.twitter.com/jKRXheOCct

— ANI (@ANI) June 13, 2020