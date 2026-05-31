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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंWatch: गर्भवती महिला को डच पुलिस ने जमीन पर पटका, हथकड़ियों में रोता रहा पति

Watch: गर्भवती महिला को डच पुलिस ने जमीन पर पटका, हथकड़ियों में रोता रहा पति

Netherlands Viral Video: नीदरलैंड्स में एक वायरल वीडियो के बाद आक्रोश फैल गया, जिसमें डच पुलिस एक गर्भवती महिला के साथ कथित तौर पर हिंसक व्यवहार करती दिखी. महिला अपने फ़लस्तीनी पति की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से बात कर रही थी. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: May 31, 2026, 08:03 PM IST

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Netherlands News: नीदरलैंड्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हैरान करने वाला है. वीडियो में डच पुलिस एक प्रेगनेट महिला के साथ कथित तौर पर बर्बरता करती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि महिला अपने फ़लस्तीनी पति को गिरफ्तार किए जाने के दौरान पुलिस से बात करने की कोशिश कर रही थी, तभी पुलिसकर्मियों ने महिला जमीन पर पटक दिया. यह घटना 29 मई को सामने आए वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कई पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को घेरकर घुटनों के बल बैठाए हुए हैं और उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए हैं. इसी दौरान उसकी पत्नी पुलिस से बात करने की कोशिश करती है. तभी एक अन्य अधिकारी पुलिस डॉग के साथ वहां पहुंचता है और महिला को उसके पति से दूर करने की कोशिश करता है. कुछ ही सेकंड बाद महिला को ज़ोर से ज़मीन पर गिरा दिया जाता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान वेसम मिकदाद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गाजा का रहने वाला बताया जा रहा है. वह जर्मनी में निर्वासन की कार्रवाई का सामना कर रहा था. घटना कथित तौर पर एक शरणार्थी केंद्र के अंदर हुई. लेकिन डच पुलिस ने अपने अधिकारियों की कार्रवाई का बचाव किया है. पुलिस का कहना है कि उन्हें तोड़फोड़ और चाकू से धमकी देने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बयान में कहा कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और वहां मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करना जरूरी था. 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की. इसके बाद वेसाम मकदाद से जुड़ी और जानकारी भी सामने आने लगी. सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स में कथित तौर पर मकदाद ने लिखा था कि डच अधिकारी उन्हें मिस्र भेजना चाहते हैं क्योंकि उन्हें “यूरोप और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा” बताया जा रहा है. उन्होंने लिखा, “यह कितना बड़ा अन्याय है. मानवाधिकार, बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार और परिवार के अधिकार कहां हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गाजा का फ़लस्तीनी हूं.” बाद में यह पोस्ट हटा दी गई.

घटना के सात दिन बाद एक और सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि महिला ने समय से पहले एक बच्ची को जन्म दिया. हालांकि मां और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं. नवजात बच्ची की तस्वीरों के साथ साझा पोस्ट में मकदाद ने लिखा, “यह मेरी छोटी बेटी है, जिसे वे मारना चाहते थे.” उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी और बेटी के अधिकारों के लिए चुप नहीं बैठेंगे. इस घटना के बाद यूरोप में शरणार्थियों और फ़लस्तीनी परिवारों के साथ व्यवहार को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

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