व्हाइट हाउस में सीक्रेट मीटिंग! ट्रंप-ममदानी मुलाकात ने बढ़ाया सियासी सस्पेंस

Donald Trump Meeting: न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. यह एक बिना बताए हुई मीटिंग थी जिसे राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. यह मीटिंग कोई पब्लिक इवेंट नहीं थी और ओवल ऑफिस में किसी भी मीडिया या टीवी कैमरे को नहीं बुलाया गया था. हाल के महीनों में दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी बहस को देखते हुए, इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है. मीटिंग के बाद ममदानी ने इसे एक "प्रोडक्टिव मीटिंग" बताया और कहा कि वह न्यूयॉर्क शहर में और ज़्यादा हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं.

मेयर द्वारा जारी एक फ़ोटो में ट्रंप रेज़ोल्यूट डेस्क के पीछे बैठे हुए न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के दो फ्रंट पेज पकड़े हुए दिख रहे हैं. एक ओरिजिनल 1975 का एडिशन था जिसकी मशहूर हेडलाइन थी "फोर्ड टू सिटी: ड्रॉप डेड." दूसरा एक सिंबॉलिक और बनावटी फ्रंट पेज था जिस पर लिखा था "ट्रंप टू सिटी: लेट्स बिल्ड," जिसमें प्रेसिडेंट को "हाउसिंग के नए दौर" को सपोर्ट करने का क्रेडिट दिया गया था. छोटे अक्षरों में यह भी लिखा था, "ट्रंप ने 12,000 से ज़्यादा घर दिए. 1973 के बाद सबसे ज़्यादा."

सिटी हॉल की स्पोक्सपर्सन एना बहर के मुताबिक, मेयर ने ऐसे प्रपोजल दिए हैं जिनसे कुछ प्रोजेक्ट्स में पिछले 50 सालों के मुकाबले ज़्यादा घर बन सकते हैं. हालांकि, प्रपोज़्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के स्कोप, लोकेशन और फाइनेंसिंग के बारे में तुरंत कोई डिटेल्स शेयर नहीं की गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

इमिग्रेशन के मुद्दे को लेकर मीटिंग में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ भी आया. व्हाइट हाउस से निकलने के बाद ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट एलेना अघायेवा की हिरासत पर चिंता जताई थी, जिसे उस सुबह इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने हिरासत में लिया था. बाद में उसे रिहा कर दिया गया. अघायेवा को तब हिरासत में लिया गया जब फेडरल एजेंट्स मैनहट्टन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पहुंचे.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया कि एजेंटों ने बिल्डिंग में एंट्री पाने के लिए गलत जानकारी दी. एक्टिंग प्रेसिडेंट क्लेयर शिपमैन ने कहा कि एजेंट्स ने "लापता व्यक्ति" की तलाश का हवाला देते हुए फैसिलिटी में एंट्री की, जबकि यूनिवर्सिटी और जानकारी इकट्ठा कर रही है. इस बीच, US डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एक बयान जारी कर कहा कि अघायेवा का वीज़ा 2016 में क्लास में न आने की वजह से खत्म हो गया था और उनकी कोई अपील पेंडिंग नहीं थी.

यह भी पढ़ें:- त्योहारों पर गोकशी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, NSA कार्रवाई सही ठहराई