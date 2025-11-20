लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार

Red Fort Blast Case: लाल किले के पास 10 नवंबर भीषण बम ब्लास्ट हुआ था. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं. इस केस में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया है.
Delhi Blast Case: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की घटना की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी सफलता हासिल की. एजेंसी ने इस मामले में चार और प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तारियों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई है.
NIA की तरफ से आज जारी प्रेस नोट में कहा गया कि जांच एजेंसी ने इन चारों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया. उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया. एजेंसी ने जिन आरोपियों को पकड़ा है, उनकी पहचान डॉ. मुजम्मिल शकील गनाई (पुलवामा, जम्मू-कश्मीर), डॉ. अदील अहमद राथर (अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर), डॉ. शहीन सईद (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) और मुफ्ती इरफान अहमद वगाय (शोपियां, जम्मू-कश्मीर) के रूप में की है.
लाल किले से पास हुए हमले में थी भूमिका
NIA की प्राथमिक जांच के मुताबिक, इन सभी आरोपियों ने दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी. इस हमले में कई निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे. एजेंसी ने इससे पहले दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने आतंकी को तकनीकी सहायता प्रदान की थी, शामिल थे. इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और एनआईए इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की गहन जांच कर रही है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हमले की जांच केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को सौंपी गई थी. इसके बाद से एजेंसी विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस मॉड्यूल से जुड़े हर सदस्य का पता लगाने और उसे न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. एनआईए का कहना है कि वह इस भीषण आतंकी साजिश की पूरी परतें खोलने और इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखे हुए है.