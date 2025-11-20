Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3011754
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार

Red Fort Blast Case: लाल किले के पास 10 नवंबर भीषण बम ब्लास्ट हुआ था. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं. इस केस में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:58 PM IST

Trending Photos

लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार

Delhi Blast Case: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की घटना की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी सफलता हासिल की. एजेंसी ने इस मामले में चार और प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तारियों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई है.

NIA की तरफ से आज जारी प्रेस नोट में कहा गया कि जांच एजेंसी ने इन चारों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया. उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया. एजेंसी ने जिन आरोपियों को पकड़ा है, उनकी पहचान डॉ. मुजम्मिल शकील गनाई (पुलवामा, जम्मू-कश्मीर), डॉ. अदील अहमद राथर (अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर), डॉ. शहीन सईद (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) और मुफ्ती इरफान अहमद वगाय (शोपियां, जम्मू-कश्मीर) के रूप में की है.

लाल किले से पास हुए हमले में थी भूमिका
NIA की प्राथमिक जांच के मुताबिक, इन सभी आरोपियों ने दिल्ली में हुए इस आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी. इस हमले में कई निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे. एजेंसी ने इससे पहले दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी और जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने आतंकी को तकनीकी सहायता प्रदान की थी, शामिल थे. इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और एनआईए इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की गहन जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हमले की जांच केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को सौंपी गई थी. इसके बाद से एजेंसी विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस मॉड्यूल से जुड़े हर सदस्य का पता लगाने और उसे न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. एनआईए का कहना है कि वह इस भीषण आतंकी साजिश की पूरी परतें खोलने और इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखे हुए है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

delhi blast caseRed Fort blast caseNIA arrests Red Fort blast

Trending news

Bareilly News
"मुझे मारने आया था'; आला हजरत खानदान की बहू ने अपने ससुर तौकीर रजा पर लगाया आरोप
UP Madarsa ATS Investigation
UP में मदरसों की जांच ATS को सौंपने पर मुसलमानों में आक्रोश, विरोध में उतरे मौलाना
Assam news
'24 घंटे के भीतर छोड़ दो असम, वरना...', पांच मुसलमानों को हिमंत सरकार का अल्टीमेटम
Uttar Pradesh news
पहली को दिया तीन तलाक, दूसरी से रचा ली शादी, आरोपी समेत परिवार के 8 लोग भुगतेंगे सजा
Seerah 2025 Conclave
Seerah 2025 Conclave: भारत की खुशहाली और तरक्की में मोहम्मद (स.) की शिक्षा का महत्व
TMC MLA Humayun Kabir Babri Masjid
हम फिर बनाएंगे बाबरी मस्जिद, TMC विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान पर मचा बवाल
Australia
Australia में मुस्लिम छात्र पर चाकुओं से हमला, ओवैसी ने लगाई MEA से गुहार
Himachal
Himachal में कश्मीरियों के साथ बदसलूकी; MLA फैयाज ने राज्यपाल का किया रुख
Bangladesh news
अजीत डोभाल की मिटिंग से घबराए शेख हसीना के बेटे! PM मोदी की करने लगे तारीफ
Saudi Arabia
Jannatul Baqi में दफ्न होंगे Saudi Arab बस हादसे में मारे गए लोग?