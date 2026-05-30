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NIA का बड़ा एक्शन! केरल से जुड़े विस्फोटक मामले में 3 राज्यों में छापेमारी

Kerala News: NIA ने केरल से जुड़े अवैध विस्फोटक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी की. एजेंसी संदिग्ध नेटवर्क और विस्फोटक सामग्री से जुड़े लोगों की जांच कर रही है. इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: May 30, 2026, 01:43 PM IST

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NIA का बड़ा एक्शन! केरल से जुड़े विस्फोटक मामले में 3 राज्यों में छापेमारी

Kerala News: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने शनिवार को केरल के मलप्पुरम ज़िले से अवैध विस्फोटक ज़ब्त होने के मामले में चल रही अपनी जांच के सिलसिले में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. एक अधिकारी ने बताया कि ये तलाशी अभियान विस्फोटकों के भंडारण और आवाजाही में शामिल लोगों के मूल, आपूर्ति श्रृंखला और संभावित नेटवर्क का पता लगाने के लिए किए जा रहे एक समन्वित प्रयास का हिस्सा हैं.

यह मामला मलप्पुरम से भारी मात्रा में अनाधिकृत विस्फोटक सामग्री बरामद होने से जुड़ा है, जिससे इसके संभावित दुरुपयोग और सुरक्षा खतरों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA ने इस साल की शुरुआत में केरल पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी. शनिवार सुबह से ही कई राज्यों में एक साथ छापे मारे जा रहे हैं. ये छापे उन संदिग्धों के ठिकानों पर मारे जा रहे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे ज़ब्त की गई सामग्री की खरीद और वितरण से जुड़े हैं.

जांचकर्ता उन व्यक्तियों और किसी भी संगठित समूह के बीच के संबंधों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो राज्यों की सीमाओं के पार सक्रिय हो सकते हैं. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि विस्फोटक दक्षिणी राज्यों में फैले एक नेटवर्क के ज़रिए हासिल किए गए और पहुंचाए गए हो सकते हैं, जिसके चलते NIA ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है.
अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इन सामग्रियों का इस्तेमाल किसी गैर-कानूनी गतिविधि या अवैध व्यापार के लिए किया जाना था.

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कई आवासीय और व्यावसायिक जगहों पर तलाशी दल तैनात किए गए हैं, जहां वे दस्तावेज़ों, डिजिटल उपकरणों और अन्य सबूतों की बारीकी से जांच कर रहे हैं, जिनसे इस मामले पर रोशनी पड़ सकती है. भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी NIA ने हाल के महीनों में अवैध हथियारों और विस्फोटकों के नेटवर्क पर नकेल कसने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, खासकर उन नेटवर्कों पर जिनका राज्यों के बीच आपस में जुड़ाव है. 

इनपुट- (ANI)

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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