सलमान खान समेत 7 लोग आतंकी साजिश रचने के लिए दोषी करार; जुनैद की तलाश जारी

नई दिल्ली: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने साल 2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइज़ेशन केस में मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के मेंबर टी नसीर समेत 7 मुजरिमों को सज़ा सुनाई है. इस मामले में नसीर के अलावा, कोर्ट ने मुजरिम सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, ज़ाहिद तबरेज़, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और सलमान खान को भी इंडियन पीनल कोड (IPC), अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UA(P) एक्ट), आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अलग-अलग प्रोविज़न के तहत सात साल की सज़ा और सभी पर 48,000 रुपये का जुर्माना आयद की है. यह केस एक जेल के अंदर आतंकी साज़िश रचने से जुड़ा हुआ है.

NIA के मुताबिक, मुल्जिम ने पहले NIA के केस RC-28/2023/NIA/DLI में लगाए गए इल्जामों को तस्लीम कर लिया था, जो बेंगलुरु के परापन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अंदर टी नसीर द्वारा LeT से जुड़ी आतंकी साज़िश से जुड़ा था. NIA ने दावा किया है कि इस साज़िश में जेल के अंदर कैदियों की पहचान करना, उन्हें भर्ती करना, ट्रेनिंग देना और उन्हें कट्टरपंथी बनाना शामिल था, ताकि मुल्क में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके. इसका मकसद बैन संगठन LET के भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना था.

गौरतलब है कि इस केस को पहले बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) हल कर रही थी, जो जुलाई 2023 में उन आदतन अपराधियों से हथियार, गोला-बारूद और डिजिटल डिवाइस ज़ब्त करने के बाद दर्ज किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद, केस NIA ने अपने हाथ में ले लिया था, जिसने कई आतंकी मामलों में उम्रकैद की सज़ा पाए टी नसीर को जेल से कोर्ट ले जाते वक़्त भागने में मदद करने की एक बड़ी साज़िश का खुलासा किया था. नसीर उस वक़्त 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामलों में एक अंडर-ट्रायल कैदी था. लेकिन केस की बारीकी से जांच के बाद, NIA ने इस मामले में 11 गिरफ्तार आरोपियों और एक फरार आरोपी, जिसकी पहचान जुनैद अहमद के तौर पर हुई है, के खिलाफ चार्जशीट फाइल की. ​​इनमें से, आरोपी सलमान खान को NIA और रवांडा की संबंधित एजेंसियों की मिली-जुली कोशिशों की वजह से रवांडा गणराज्य प्रत्यर्पण कर लाया गया था. जुनैद अहमद को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने की कोशिशें अभी भी जारी हैं.

इसे भी पढ़ें: 5 साल पहले नोएडा में मुस्लिम बुज़ुर्ग की खींची थी दाढ़ी; आरोपियों को बचाने पर SC की UP सरकार को फटकार!