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पाकिस्तान से जुड़ी आतंकी साजिश पर NIA का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों में छापेमारी

NIA Raid: NIA ने पाकिस्तान से जुड़े एक कथित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए चार राज्यों में 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में की गई. एजेंसी को शक है कि कुछ लोग पाकिस्तान स्थित ऑपरेटिव और सीमा पार आतंकी साजिश से जुड़े हो सकते हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 29, 2026, 12:59 PM IST

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पाकिस्तान से जुड़ी आतंकी साजिश पर NIA का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों में छापेमारी

NIA Raid: NIA ने पाकिस्तान से जुड़ी एक आतंकी साज़िश के सिलसिले में चार राज्यों में छापेमारी की है. अधिकारियों ने बताया कि NIA ने शुक्रवार को एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव और सीमा पार से जुड़ी कथित आतंकी साज़िश के मामले में चार राज्यों के 12 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. यह तलाशी उत्तर प्रदेश (5 ठिकाने), राजस्थान (2), बिहार (2) और महाराष्ट्र (3) में उन लोगों को निशाना बनाकर की गई, जिन पर इस मामले से जुड़े होने का शक है.

अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में जसवीर चौधरी नाम का एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव शामिल है, जिसने अपने भारतीय साथियों के साथ मिलकर, भारत-पाकिस्तान सीमा के पार ड्रोन से गिराए गए हथियारों, गोला-बारूद और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs) की एक बड़ी खेप कथित तौर पर हासिल की थी. अधिकारियों ने आगे बताया कि आरोपी पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों सहित कई जगहों पर धमाके करने की योजना बना रहे थे, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान पहुंचाना था. 

एक अन्य घटना में NIA ने मंगलवार को बताया कि उसने हरियाणा के सिरसा महिला पुलिस थाने पर नवंबर 2025 में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें दो पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं. आरोपियों में पाकिस्तानी हैंडलर शहज़ाद भट्टी और सोहेल अहमद उर्फ ​​सोहेल बलूच के साथ-साथ कई भारतीय ऑपरेटिव भी शामिल हैं. एजेंसी ने बताया कि उन पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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NIA के मुताबिक, यह हमला पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से आतंकी बने शहज़ाद भट्टी की एक साज़िश का हिस्सा था, जिसका मकसद भारत में पुलिस ठिकानों को निशाना बनाना और दहशत फैलाना था. जांच में पता चला कि आरोपियों को सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी बनाया गया और भर्ती किया गया. धीरज को इस मॉड्यूल का समन्वय करने वाले मुख्य भारतीय ऑपरेटिव के तौर पर पहचाना गया है.

एजेंसी ने बताया कि इस समूह ने रेकी करने के बाद सिरसा महिला पुलिस थाने को निशाना बनाने के लिए चुना और पंजाब से एक ग्रेनेड हासिल किया. एजेंसी ने आगे बताया कि 25 नवंबर, 2025 को हुए इस हमले को प्रचार के मकसद से एक मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया गया था. NIA ने आगे कहा कि घटना के बाद भी आरोपी अपने हैंडलरों के संपर्क में रहे और फरार सदस्यों का पता लगाने तथा व्यापक संबंधों का खुलासा करने के लिए जांच जारी है.
 
इनपुट- (ANI)

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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