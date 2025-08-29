AK-47 तस्करी केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, मंज़ूर खान उर्फ बाबू भाई गिरफ्तार
NIA Arrest Manzoor Khan: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मुजफ्फरपुर AK-47 राइफल और गोला-बारूद जब्ती केस में बड़ी सफलता पाई है. एजेंसी ने मुख्य आरोपी विकास कुमार के करीबी सहयोगी मंज़ूर खान उर्फ बाबू भाई को गिरफ्तार किया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:29 PM IST

NIA Arrest Manzoor Khan: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हथियार तस्करी के एक बड़े मामले में बड़ी सफलता मिली है. NIA ने मुजफ्फरपुर में हुए एके-47 राइफल और गोला-बारूद जब्ती केस में एक बड़े मुल्जिम को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार शख्स का नाम मंज़ूर खान उर्फ बाबू भाई है. उस पर इल्जाम है कि उसने नागालैंड से बिहार तक एके-47 असॉल्ट राइफल और अन्य खतरनाक हथियार तस्करी करने की साजिश रची थी.

NIA के मुताबिक, बाबू भाई इस पूरे हथियार तस्करी नेटवर्क का अहम हिस्सा था. उसकी गिरफ्तारी से जांच में बड़ी सफलता मिली है और अब इस रैकेट से जुड़े कई और राज खुलने की उम्मीद है. खान मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी सहयोगी था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हथियार तस्करी के नेटवर्क का मुखिया था.

NIA की जांच से पता चला कि खान और उसका सहयोगी अशांति फैलाने और जन सुरक्षा को ख़तरे में डालने के इरादे से अवैध हथियारों की खरीद और परिवहन में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा ख़तरे में पड़ गई. एजेंसी ने अपने प्रेस बयान में कहा, "NIA की जांच से पता चला है कि मंज़ूर ने अपने सह-आरोपियों के साथ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को बाधित करने के इरादे से प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी की साजिश रची थी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा ख़तरे में पड़ गई." 

गौरतलब है कि जुलाई 2024 में फकुली पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुरघटिया पुल पर लेंस लगी एक A-47 राइफल और उसके साथ जिंदा कारतूस बरामद किए थे. इस बरामदगी के बाद चार लोग विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोप पत्र दाखिल किया गया.

अगस्त 2024 में यह मामला NIA को सौंपा गया था (केस नंबर RC-11/2024/NIA/DLI)। जांच के दौरान एजेंसी को ऐसे सबूत मिले, जिनसे साफ हुआ कि गिरफ्तार किए गए लोग एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं. इसके बाद एनआईए ने चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम – UAPA की धारा 13 और 18 के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किया.

Muzaffarpur NewsNIA Arrest Manzoor Khan

