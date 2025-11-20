"मुझे मारने आया था'; आला हजरत खानदान की बहू ने अपने ससुर तौकीर रजा पर लगाया बड़ा इल्जाम!

Bareilly News: आला हजरत की खानदान की बहू निदा खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एक अजनबी उनके घर में घुस आया और छुरी दिखाकर जान से मारने की कोशिश की. निदा का कहना है कि उन्हें यह खतरा आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, उनके समर्थकों और अपने शौहर-ससुराल वालों से है. उन्होंने अजनबी युवक की सीसीटीवी फुटेज भी शेयर की है.

निदा के मुताबिक, 17 नवंबर की रात करीब 9 बजे वह घर की छत पर थीं. तभी लगभग 23 साल का एक युवक थैला लेकर जीने के रास्ते उनके घर में घुस आया. उस समय घरेलू सहायिका नीचे से बाहर निकल रही थी. युवक ने उससे पूछा कि निदा कहां हैं? शोर सुनकर निदा बाहर आईं और हाथ में डंडा लेकर युवक को भगाने की कोशिश की.

निदा का है गंभीर आरोप

निदा का आरोप है कि युवक बार-बार अपने थैले में हाथ डाल रहा था और कुछ ढूंढ रहा था. अचानक उसने थैले से एक छुरी निकाली और हमला करने की कोशिश की. घर के लोग शोर सुनकर नीचे आए तो युवक जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया. इसके बाद निदा ने पुलिस को कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी. निदा ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी एक्स पर तौकीर रजा और अपने ससुराल वालों से खतरे की बात कही थी.

पुलिस ने कही ये बात

जांच के बाद बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि फुटेज में दिख रहा युवक एक स्मैकिया है. पुलिस के मुताबिक, ऐसे नशे के आदि लोग श्यामगंज से गंगापुर तक अक्सर घूमते रहते हैं और किसी भी सुनसान जगह पर बैठने की कोशिश करते हैं. पुलिस ने कहा कि CCTV फुटेज देखकर युवक का व्यवहार नशेड़ी जैसा लगता है. शायद वह सिर्फ आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था. निदा के घर के अंदर भी कैमरे लगे हैं, लेकिन उन्होंने अंदर की फुटेज पुलिस को नहीं दी है. पुलिस ने यह भी कहा कि निदा को पहले से ही गनर और होमगार्ड सुरक्षा उपलब्ध है.