आलमी अदालत में पहुंचे निर्भया के मुजरिमीन, फांसी से बचने के लिए चली एक और चाल

नई दिल्ली : निर्भया के मुल्ज़िमीन ने एक और पासा फेंकते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में अर्ज़ी लगाई है.इस याचिका में तीन मुल्ज़िमीन ने फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की है।मुल्ज़िमीन अक्षय, पवन और विनय ने यह अर्ज़ी लगाई है.बता दें कि नए डेथ वारंट के मुताबिक निर्भया गैंगरेप के सभी मु्ल्ज़िमीन को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी की सजा होनी है।

AP Singh,convicts' lawyer: NRIs, their orgs, were watching the case. Copies of petitions by different orgs came which demanded that case's records be put before ICJ,urgent hearing be done&death warrant be stayed.We trust Indian judiciary but they don't,they've knocked ICJ's doors https://t.co/R04bULxY5M pic.twitter.com/YK09sRMYyb

