इन जगहों पर मुसलमानों को एंट्री पर हो बैन', निर्मोही अखाड़ा चीफ का बयान

Nirmohi Akhara Chief on Muslim: निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रमुख भगवान दास महाराज ने उज्जैन, नासिक, वाराणसी और पुष्कर जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:59 PM IST

इन जगहों पर मुसलमानों को एंट्री पर हो बैन', निर्मोही अखाड़ा चीफ का बयान

Nirmohi Akhara Chief on Muslim: निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रमुख भगवान दास महाराज ने सनातन परंपराओं के संरक्षण का हवाला देते हुए एक बड़ा और विवादास्पद बयान दिया है. उन्होंने उज्जैन, नासिक, वाराणसी और पुष्कर जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि इससे तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनी रहेगी और अनावश्यक विवादों से बचा जा सकेगा.

भगवान दास महाराज ने कहा कि भारत मूल रूप से एक सनातनी देश है. यह वह भूमि है जहां भगवान राम का जन्म हुआ, जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, मंदाकिनी और शिप्रा जैसी पवित्र और धार्मिक नदियां बहती हैं. दुनिया के किसी भी अन्य देश की ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान नहीं है. इसलिए, भारत की सनातन परंपराओं का विशेष महत्व है और उनका संरक्षण आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि जब देश और उसके तीर्थ स्थल सनातन परंपरा पर आधारित हैं, तो हिंदू सनातनियों के तीर्थ स्थलों में दूसरे धर्मों के लोगों का प्रवेश उचित नहीं है. उनका दावा है कि इससे कई तरह के विवाद पैदा होते हैं. कभी-कभी लोग हिंदू होने का नाटक करके दुकानें खोल लेते हैं. वहां ऐसी चीजें होती हैं जो सनातन परंपराओं के खिलाफ होती हैं. खान-पान और आचरण में मर्यादा का उल्लंघन होता है, जिससे धार्मिक भावनाओं और व्रतों को ठेस पहुंचती है.

एक उदाहरण देते हुए भगवान दास महाराज ने कहा कि जिस तरह मुस्लिम समुदाय के पवित्र स्थानों, मस्जिदों और मक्का जैसे तीर्थ स्थलों में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह हिंदुओं के सनातन धार्मिक स्थानों में भी मुसलमानों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर हर धर्म अपने रास्ते पर चले और अपनी परंपराओं का पालन करे, तो समाज में शांति बनी रह सकती है. ऐसा प्रतिबंध लगाना गलत नहीं है. बल्कि, यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कदम है.

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसी मांग बहुत पहले उठाई जानी चाहिए थी. अब जब मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग उज्जैन और काशी जैसे शहरों में स्थायी निवासी बन गए हैं, तो अचानक उन पर प्रतिबंध लगाना या उन्हें अपनी दुकानें बंद करने के लिए कहना गलत होगा. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग वहां के निवासी बन गए हैं, उनके रहने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सवाल उठाना सही नहीं है. भगवान दास महाराज ने यह भी कहा कि सभी लोगों को भारत में रहने का अधिकार है और सभी को अपने-अपने धर्मों और परंपराओं के अनुसार जीने की आज़ादी है.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिंदुओं को भी मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर जाकर किसी भी तरह का विवाद पैदा करने से बचना चाहिए और इसी तरह, मुस्लिम भाइयों को भी हिंदू मठों, मंदिरों और पूजा स्थलों पर जाने से बचना चाहिए, ताकि कोई विवाद न हो. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म को अपनाता है और सनातन धर्म का अनुयायी बन जाता है और मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर जाता है, तो उन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए. सनातन धर्म की परंपराएं सभी के लिए खुली हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति उन परंपराओं और नियमों को स्वीकार करे.

इतिहास का किया जिक्र
इतिहास का ज़िक्र करते हुए भगवान दास महाराज ने कहा कि भारत में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान भी मूल रूप से यहीं के हैं और उनके कई पूर्वज सनातनी हिंदू थे. उनके अनुसार, इतिहास में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन हुए मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिदें बनाई गईं. उन्होंने अपील की कि अगर कोई खुद को हिंदुस्तान का निवासी मानता है और यह स्वीकार करता है कि उसके पूर्वज सनातनी थे, तो उसे अपने मूल रूप में लौटना चाहिए और सनातन धर्म अपनाना चाहिए. 

'हिंदुओ को नहीं जाने दिया जाता है मस्जिद'
उन्होंने कहा कि गंगा, मंदाकिनी और शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना, तीर्थ स्थलों पर जाना और मंदिरों में पूजा करना सनातन परंपरा का हिस्सा है. लेकिन अगर कोई कट्टर मुसलमान है और अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण मंदिरों में जाने से बचता है, तो उसे मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे विवाद हो सकता है. भगवान दास महाराज ने कहा कि जिस तरह हिंदुओं को मस्जिदों में जाने से मना किया जाता है और उन्हें काफ़िर कहा जाता है, उसी तरह हिंदू सनातनी मठों और मंदिरों में भी दूसरे धर्मों के लोगों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए.

इनपुट-IANS

