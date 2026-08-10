/किसी की आस्था का केंद्र नहीं, फिर भी हिंदू रक्षा दल दारुल उलूम में चढ़ाएगा गंगा जल!

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सहारनपुर: सावन माह में गंगा से जल लेकर भोले बाबा पर चढ़ाने यानी जलाभिषेक करने की हिन्दू धर्म की पुरानी परम्परा है, लेकिन आजकल कुछ हिन्दू गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने के बजाए कभी मुगलों के बनाए ताजमहल पर तो कभी इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारूल उलूम देवबंद पर चढ़ाने के लिए बेताब रहते हैं. लेकिन हिन्दू धर्म के इस अपमान पर कहीं से किसी साधु-संत का विरोध सामने नहीं आ रहा है. आखिर सावन माह में गंगा का पवित्र जल ताजमहल या देवबंद पर चढ़ाने का कौन सा लॉजिक है? अगर एक पल के लिए मान भी लिया गया कि यहाँ तहखाने में शिवलिंग है भी, तो पहले सरकार इन इमारतों को गिराकर शिवलिंग क्यों नहीं निकाल लेती है?
अभी दो दिन पहले ही हिंदूवादी दलों से जुड़े लोगों ने ताजमहल पर जल चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है. अब ताज़ा विवाद दारुल उलूम देवबंद को लेकर आया है. हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने एक वीडियो जारी कर दारुल उलूम देवबंद में शिवलिंग होने का दावा किया है. उन्होंने शिवरात्रि पर दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने का ऐलान किया है.
ललित शर्मा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उन्होंने सरकार से दारुल उलूम देवबंद परिसर में कथित शिवलिंग होने की जांच कराने की मांग की गई थी. लेकिन इसकी जांच नहीं हो पाई है. उन्होंने दावा किया है कि अब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व में दारुल उलूम देवबंद में जल चढ़ाएगा.
हरिद्वार की हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर निकलेंगे
ललित शर्मा ने कहा कि हिंदू रक्षा दल अपनी उत्तराखंड की टीम के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर देवबंद के लिए रवाना होगी. उन्होंने सनातनी समाज के लोगों से इस मुहिम में शामिल होने और ताकत देने की अपील की है. ललित शर्मा ने कहा कि इस काम में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उनकी लड़ाई आखिरी पल तक जारी रहेगी. उन्होंने इसे जिंदगी और मौत की लड़ाई बताई है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं.
ललित शर्मा के इस वीडियो के सामने आने के बाद सहारनपुर प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गए हैं. दारुल उलूम देवबंद और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है. पुलिस-प्रशासन की नजर हिंदू रक्षा दल के संभावित कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर है. इससे पहले आगरा में भी पुलिस ने बजरंग दल से जुड़े लोगों को उस वक़्त रोक दिया था जब वो ताजमहल के अंदर जल चढ़ाने जा रहे थे.