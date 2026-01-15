Advertisement
नूंह अदालत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसी को मिली जमानत, पुलिस अफसरों को कारण बताओ नोटिस

Hansi Bail News: नूंह की एक कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हांसी को जमानत दे दी है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और संबंधित पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

Jan 15, 2026

Nuh News: नूंह जिले की एक अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हंसिरा उर्फ ​​हंसी को फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े एक मामले में रेगुलर बेल दे दी है. यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था. नूंह कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाते हुए कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पुन्हाना सिटी स्टेशन हाउस ऑफिसर राजेश कुमार और डीएसपी पुन्हाना जितेंद्र कुमार राणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशंस जज शशि चौहान ने की, जिन्होंने 13 जनवरी को यह आदेश पारित किया.

नूंह कोर्ट ने साफ किया कि यह बेल आदेश मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं है, बल्कि पुलिस द्वारा अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा पर आधारित है. शिकायतकर्ता रोहित ने 8 जनवरी को पुन्हाना सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया कि हंसी ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने कथित तौर पर CNG वाहनों से जुड़े एक विषय पर चर्चा करते हुए दलित समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसी दिन FIR दर्ज की और हंसी को गिरफ्तार कर लिया. बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ताहिर हुसैन देवला ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी की गिरफ्तारी अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) और सतेंद्र कुमार एंटिल बनाम CBI (2021) में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ थी. उन्होंने कहा कि कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल से कम होने के बावजूद आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था. इसके अलावा, गिरफ्तारी से संबंधित चेकलिस्ट जमा नहीं की गई थी और पुलिस हिरासत देते समय मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक संतोषजनक कारण दर्ज नहीं किए गए थे.

सरकारी वकील जगबीर सिंह और शिकायतकर्ता के वकील डी.सी. गुप्ता ने आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल का विरोध किया. लगभग 45 मिनट तक चली बहस के बाद कोर्ट ने पुलिस प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाते हुए हंसी को 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. दोनों पुलिस अधिकारियों को भी 19 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

