शीला का अपने पति छुट्टन से छूटा पीछा तो आज़म पड़ गया गले; बोली, मदद के बहाने मुझे मुसलमान बना दिया

Nuh Illegal Conversion Case: हरियाणा के नूंह जिले में जबरन धर्म परिवर्तन और शोषण का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी आज़म को हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत गिरफ्तार कर लिया है. महिला थाना नूंह की टीम ने यह कार्रवाई की है. पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

नूंह के DSP पृथ्वी सिंह बताया कि पीड़िता शीला उर्फ कंचन मूल रूप से यूपी के हमीरपुर जिले के धनपुरा गांव की निवासी है. वह कई सालों से अपने दो बच्चों के साथ नूंह में रह रही थी. 2008 में उसकी शादी छुट्टन नामक व्यक्ति से हुई थी, जो नूंह में मजदूरी करता था. लेकिन नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों के कारण छुट्टन से उसका पारिवारिक जीवन बिगड़ गया. हत्या के एक मामले में छुट्टन जेल चला गया और बीवी-बच्चों को छोड़ दिया. इसके बाद शीला ने अकेले बच्चों की परवरिश शुरू की. इसी दौरान 2020 में उसकी मुलाकात नूंह निवासी आज़म से हुई.

शीला ने आरोप लगाया कि आज़म ने शुरुआत में उसकी मदद करने और बच्चों की देखभाल का भरोसा दिया. धीरे-धीरे वह उसके घर आने-जाने लगा और फिर प्यार का इज़हार कर उसे अपने जाल में फंसा लिया. शीला का कहना है कि आज़म उसे और बच्चों को नोएडा, पानीपत और भिवाड़ी लेकर गया. भिवाड़ी में किराए के मकान पर रहते हुए जून 2020 में आज़म एक मौलाना को लाया. आरोप है कि मौलाना ने धमकाकर शीला से धर्मांतरण कराया. कलमा पढ़वाकर उसका नाम साईबा रखा गया और जबरन आज़म के साथ निकाह भी करा दिया गया.

'मौलाना ने धर्मांतरण के बाद किया ये काम'

शिकायत के मुताबिक, धर्मांतरण के बाद आज़म का रवैया पूरी तरह बदल गया. महिला का इल्जाम है कि उसने घर में बने मंदिर को तोड़ दिया, हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया और उस पर बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और तबलीगी जमात में जाने का दबाव बनाया. कई बार उसके साथ मारपीट और गाली-गलौच की गई और जबरन प्रतिबंधित मांस भी खिलाया गया.

महिला ने लगाया संगीन इल्जाम

महिला ने यह भी कहा कि आज़म ने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में उसका नाम बदलवाने का दबाव बनाया. बाद में उसे पता चला कि आज़म पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. जब वह आज़म के गांव मालब पहुंची तो उसकी पहली पत्नी और परिजनों ने उस पर हमला कर दिया. किसी तरह जान बचाकर वह नूंह लौटी, लेकिन आज़म फिर आकर उसके और बच्चों के साथ रहने लगा.

इन धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा

आरोप है कि आज़म उसकी मजदूरी की कमाई छीन लेता और लगातार शारीरिक व मानसिक शोषण करता रहा. पीड़िता ने यह भी बताया कि आज़म के साले कल्लू और हक्कू उसे फोन पर अश्लील बातें करते और शादी का दबाव डालते थे. महिला थाना नूंह में दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 323, 354, 295, 418, 120बी, 506, 342, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 और हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 12(4) शामिल की गई है.