ओडिशा के महरूफ-मसरूर ने रचा इतिहास, एक साथ बने JEE Main टॉपर

JEE Main Toppers: ओडिशा के जुड़वां भाइयों महरूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान ने JEE Main 2026 में 100 परसेंटाइल स्कोर करके इतिहास रच दिया. कोटा में तैयारी करने वाले इन भाइयों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और परिवार के त्याग को दिया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:26 PM IST

JEE Main 2026: देश के जाने-माने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE Main 2026 में 12 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल हासिल करके टॉप किया है. इन सफल स्टूडेंट्स में ओडिशा के जुड़वां भाई महरूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान सबसे अलग हैं. BE/BTech एग्जाम में 100 परसेंटाइल हासिल करके, उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अपने परिवार और पूरे राज्य का नाम रोशन किया है.

दरअसल, महरूफ और मसरूर भुवनेश्वर के रहने वाले हैं. पिछले कुछ सालों से वे राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे. कोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पूरे देश में मशहूर है, जहां हर साल लाखों स्टूडेंट्स आते हैं. दोनों भाइयों ने कोचिंग और रेगुलर सेल्फ-स्टडी पर खास ध्यान दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें यह शानदार सफलता मिली. उनकी सफलता में उनके परिवार का भी अहम रोल रहा. खासकर उनकी मां ने अपने बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए बहुत त्याग किया.

दोनों भाइयों ने कर दिया कमाल
जब दोनों भाई एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा गए, तो उनकी मां भी उनके साथ रहने के लिए वहीं आ गईं. बच्चों की देखभाल और सिर्फ उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी. परिवार का कहना है कि उनकी मां के इस फैसले ने दोनों भाइयों को मानसिक रूप से मजबूत किया और उन्हें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने में मदद की. जुड़वां भाइयों की यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि दो स्टूडेंट एक साथ 100 परसेंटाइल हासिल करें. दोनों ने कहा कि वे हर दिन एक तय समय पर पढ़ते थे, रेगुलर रिवीजन करते थे और मॉक टेस्ट को गंभीरता से लेते थे. उनका मानना ​​है कि लगातार प्रैक्टिस और अनुशासन ही सफलता की चाबी है.

देश के सबसे मुश्किल एग्जाम है JEE Main
गौरतलब है कि JEE Main को देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक माना जाता है, जिससे IIT, NIT और दूसरे जाने-माने इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन का रास्ता खुलता है. हर साल लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. महरूफ और मसरूर की कामयाबी यह साबित करती है कि कड़ी मेहनत, सही गाइडेंस और परिवार के सपोर्ट से बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हासिल की जा सकती है. उनकी कहानियां अब दूसरे स्टूडेंट के लिए प्रेरणा बन गई हैं.

