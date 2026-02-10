Delhi: ओखला के अली गांव में खौफ का माहौल, सीलिंग और तोड़-फोड़ से टूट गईं महिलाएं

Okhla Bulldozer Action: देश की राजधानी दिल्ली के ओखला के अली गांव में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. ओखला विधानसभा सीट के इस गांव के लोग चल रही सीलिंग और तोड़-फोड़ की कार्रवाई से बहुत परेशान हैं. प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें न तो सरकार से कोई ठोस राहत मिली है और न ही कोर्ट से कोई साफ मदद मिली है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मस्जिद कॉलोनी इलाके में रहने वाले परिवार, जिसे करीब दो महीने पहले सील किया गया था, अभी भी अपने सील किए गए घरों के बाहर धरना दे रहे हैं. पीड़ितों में से एक पजरीद नाम की महिला ने साफ कहा है कि वह किसी भी हालत में अपना घर नहीं छोड़ेगी. उसका कहना है कि अगर प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती निकालने की कोशिश की, तो वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकती है.

गांव वालों का आरोप है कि लगातार अनिश्चितता और डर ने खासकर महिलाओं को मानसिक रूप से तोड़ दिया है. उनका कहना है कि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस बारे में उन्होंने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के ओखला हेड ऑफिस में एक ज्ञापन भी दिया. उन्हें भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही स्थिति साफ कर दी जाएगी, लेकिन बार-बार जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और अब उन्हें ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से लगाई गुहार

पीड़ित महिलाओं ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से भी शिकायत करने की इच्छा जताई है. महिलाओं का कहना है कि समस्या के बारे में पता होने के बावजूद अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है. गांव की महिलाओं ने बताया कि मौजूदा हालात में मर्द काम पर चले जाते हैं और घर, सामान और बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं पर छोड़ देते हैं. डर इतना ज़्यादा है कि उन्हें हमेशा यह चिंता रहती है कि अगला नंबर उनके परिवार का न हो. जिन घरों को अभी सील नहीं किया गया है, उनके परिवार भी डरे हुए हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है.

बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल

महिलाओं का कहना है कि उनकी पढ़ाई लगभग बंद हो गई है, जबकि 26 फरवरी से सालाना परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. लगातार तनाव और घरों पर मंडराते खतरे के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. गांव में एकता और अपने अधिकारों की मांग के लिए समय-समय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. गांव वालों का साफ कहना है कि सर्दी बीत गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. उन्होंने साफ कहा है कि वे किसी भी हालत में अपना घर और जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं. गांववालों की मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत दखल दे, सीलिंग और तोड़-फोड़ का काम रोके और प्रभावित परिवारों को एक साफ और पक्का हल दे ताकि अली गांव में नॉर्मल ज़िंदगी वापस आ सके.