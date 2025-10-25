28 विधायक हैं, लेकिन BJP उमीदवार को पड़ गए 32 वोट! उमर अब्दुल्ला ने पूछा, ये कैसे हो गया ?

Omar Abdullah on Sat Sharma Victory: जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव हुए थे. इन सभी सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन सीटें बाजी मारी हैं. जबकि बीजेपी ने एक सीट मिली है. लेकिन चुनाव चर्चा का विषय बन गया है. सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी को चार एक्सट्रा वोट कैसे मिले, यह समझ से परे है. उन्होंने साफ किया कि उनके किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है और उनके एजेंटों ने सभी पर्चियों की निगरानी की थी.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जिन विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया, उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी और इसे खुलकर स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन विधायक मतदान के समय गलत वरीयता संख्या डालकर अपना वोट रद्द करवा गया और बीजेपी को फायदा पहुंचा.

राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ सत शर्मा ही विजयी हुए. बीजेपी को 32 वोट मिले, जबकि उसके पास केवल 28 विधायक थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों में चौधरी मोहम्मद, सज्जाद किचलू, शमी ओबेरॉय और नबी डार थे. एनसी ने 58 और 57 वोट पाकर दो सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे दो सीटों में भी एनसी के उम्मीदवारों की जीत हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन वोट हो गए रद्द

इस इलेक्शन में तीन वोट रद्द हो गए, लेकिन सत शर्मा को मिलने वाले 32 वोटों ने सभी को चौंका दिया. इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि निर्दलीय विधायकों ने सत शर्मा को समर्थन दिया. उमर अब्दुल्ला का कहना है कि निर्दलीय विधायकों ने पहले उन्हें अपना समर्थन देने का वादा किया था.

बीजेपी पर खरीद-फरोख्त का इल्जाम

इस बीच, इमरान नबी डार ने बीजेपी पर खरीद-फरोख्त और ईमानदारी से चुनाव न लड़ने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि बीजेपी ने हमेशा चुनाव में ईमानदारी नहीं दिखाई है और यह मामला उसका उदाहरण है. वहीं, विजयी उम्मीदवार सत शर्मा ने कहा कि जिन चार विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया.