Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2974707
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

28 विधायक हैं, लेकिन BJP उमीदवार को पड़ गए 32 वोट! उमर अब्दुल्ला ने पूछा, ये कैसे हो गया ?

Omar Abdullah on Sat Sharma Victory: जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन सीटें जीतीं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 28 विधायक होने के बावजूद 32 वोट मिले. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:37 PM IST

Trending Photos

28 विधायक हैं, लेकिन BJP उमीदवार को पड़ गए 32 वोट! उमर अब्दुल्ला ने पूछा, ये कैसे हो गया ?

Omar Abdullah on Sat Sharma Victory: जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव हुए थे. इन सभी सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन सीटें बाजी मारी हैं. जबकि बीजेपी ने एक सीट मिली है. लेकिन चुनाव चर्चा का विषय बन गया है. सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'बीजेपी को चार एक्सट्रा वोट कैसे मिले, यह समझ से परे है. उन्होंने साफ किया कि उनके किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है और उनके एजेंटों ने सभी पर्चियों की निगरानी की थी.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जिन विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया, उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी और इसे खुलकर स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन विधायक मतदान के समय गलत वरीयता संख्या डालकर अपना वोट रद्द करवा गया और बीजेपी को फायदा पहुंचा.

राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ सत शर्मा ही विजयी हुए. बीजेपी को 32 वोट मिले, जबकि उसके पास केवल 28 विधायक थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों में चौधरी मोहम्मद, सज्जाद किचलू, शमी ओबेरॉय और नबी डार थे. एनसी ने 58 और 57 वोट पाकर दो सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे दो सीटों में भी एनसी के उम्मीदवारों की जीत हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन वोट हो गए रद्द
इस इलेक्शन में तीन वोट रद्द हो गए, लेकिन सत शर्मा को मिलने वाले 32 वोटों ने सभी को चौंका दिया. इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि निर्दलीय विधायकों ने सत शर्मा को समर्थन दिया. उमर अब्दुल्ला का कहना है कि निर्दलीय विधायकों ने पहले उन्हें अपना समर्थन देने का वादा किया था.

बीजेपी पर खरीद-फरोख्त का इल्जाम
इस बीच, इमरान नबी डार ने बीजेपी पर खरीद-फरोख्त और ईमानदारी से चुनाव न लड़ने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि बीजेपी ने हमेशा चुनाव में ईमानदारी नहीं दिखाई है और यह मामला उसका उदाहरण है. वहीं, विजयी उम्मीदवार सत शर्मा ने कहा कि जिन चार विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Omar Abdullah on Sat Sharma Victory

Trending news

Burhanpur news
सरकारी स्कूल के मुस्लिम योगा टीचर पर लगा हिन्दू बच्चों को नमाज सिखाने का इल्ज़ाम
baghpat news
महिला SDM के पिता अख्तर के घर रोज़ आती थी नई- नई लड़कियां; वायरल Video से हंगामा!
Tablighi Ijtema in Bhopal
Bhopal: तब्लीगी इज्तिमा में शामिल होंगे लाखों लोग, तैयारियों पर प्रशासन की है निगाह
Omar Abdullah on Sat Sharma Victory
28 विधायक हैं, लेकिन BJP उमीदवार को पड़ गए 32 वोट! उमर ने पूछा, ये कैसे हो हुआ ?
New York Zohran Mamdani
न्यूयॉर्क: मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी का छलका दर्द,मुस्लिमों से किया बड़ा वादा
Chirag Paswan on Muslim Voter
पिता की कुर्बानी के बाद भी मुसलमानों ने नहीं दिया साथ, चिराग का बड़ा बयान
Aligarh I Love Muhammad controversy
मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर कौन कराना चाहता है फसाद? कार्रवाई की हो रही मांग
Israel Lebanon Airstrike
Lebanon पर Israel ने की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की मौत
Palestinian Factions Gaza
गाजा पर अब कौन करेगा कंट्रोल? हमास और फतह ने प्रशासन के लिए लिया बड़ा फैसला
Pakistan News
ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बावजूद FATF ने दी नसीहत, टेरर फंडिंग पर रहेगी नजर