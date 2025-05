जम्मू में पाकिस्तानी हमले हुए नाकाम, हालातों को जायजा खुद लेगें उमर अब्दुल्ला

Jammu Situation: जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है. पूरे इलाके में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हालातों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हुए हैं. इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दी है.

उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया हैं, जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि वह सड़को के रास्ते जम्मू हालातों का जायजा लेने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने लिखा, "कल रात जम्मू शहर और संभाग के अन्य हिस्सों में पाकिस्तानी ड्रोन के असफल हमले के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मैं जम्मू जा रहा हूं."

Driving to Jammu now to take stock of the situation after last night’s failed Pakistani drone attack directed at Jammu city & other parts of the division. pic.twitter.com/8f8PLA6Vgg

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 9, 2025