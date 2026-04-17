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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंOpinion: SIR प्रक्रिया में वैलिड वोटर्स के नाम छूटना मतदात नहीं सरकार की मंशा पर सवाल है?

Opinion: SIR प्रक्रिया में वैलिड वोटर्स के नाम छूटना मतदात नहीं सरकार की मंशा पर सवाल है?

Opinion: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में लाखों वोटर्स के नाम काटे जाने, खासकर बंगाल में बड़े सवाल खड़े करता है. सरकारी सेवाओं में शामिल, पूर्व सैनिक और एक ही परिवार के एक दो लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना ये साबित करता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं- न- कहीं पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है.इन्हीं सवालों से जूझते हुए मुस्लिम स्कॉलर और एडवोकेट मुहम्मद उस्मान ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 17, 2026, 01:44 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

श्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया ने हाल के दिनों में चुनावी पारदर्शिता, मतदाता अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर एक गंभीर बहस खड़ी कर दी है. यह प्रक्रिया, जिसका मकसद  मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और  अपडेट करना होता है, व्यवहार में कई सवालों के घेरे में आ गई. खासतौर पर बड़ी तादाद में नाम हटाए जाने, सत्यापन की प्रक्रिया, समय-सीमा और नियमों के अनुपालन को लेकर वोटर्स का बड़े पैमाने पर असंतोष उभरकर सामने आ गया है.

सबसे पहले, यह समझना ज़रूरी है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत मतदाता सूची को ठीक करने के लिए सामान्यतः Absentee (गैर-हाजिर), Shifted (स्थानांतरित), Dead (मृत) और Duplicate (डुप्लीकेट) जैसी श्रेणियों का इस्तेमाल किया जाता है. पश्चिम बंगाल के संदर्भ में लगभग 64 लाख नाम इन्हीं आधारों पर हटाए जाने की चर्चा हुई, जबकि करीब 27 लाख नामों को तथाकथित 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' या सत्यापन में असंगति की बुनियाद पर हटाए जाने का मुद्दा सामने आया है. हालांकि 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' कोई आधिकारिक श्रेणी नहीं है, फिर भी यही वह हिस्सा है जिसने सबसे ज्यादा विवाद को जन्म दिया है. 

यहीं से असली समस्या शुरू होती है. जिन मामलों में स्पष्ट प्रमाण जैसे मृत्यु या स्थानांतरण का रिकॉर्ड होता है, वहाँ नाम हटाना अपेक्षाकृत कम विवादित होता है, लेकिन जहाँ आधार 'not traceable', 'data mismatch' या अधूरी जानकारी जैसे कारण हों, वहाँ गलती की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है. यही वजह है कि 27 लाख से जुड़े मामलों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की गई है. 

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इस प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे उदाहरण सामने आए, जिन्होंने सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं. जैसे-पासपोर्ट धारक नागरिकों को 'non-traceable' बताकर सूची से हटाया जाना, जबकि पासपोर्ट स्वयं एक सख्त सत्यापन प्रक्रिया के बाद जारी होता है. इसी तरह, वर्षों से लगातार मतदान कर रहे लोगों के नाम अचानक गायब होना, या एक ही परिवार में सभी के नाम बने रहना और एक सदस्य को 'डुप्लीकेट' बताकर हटा देना-ये सभी उदाहरण डेटा और ग्राउंड वेरिफिकेशन के बीच असंगति को दर्शाते हैं.

और भी चिंताजनक वे मामले हैं, जहाँ सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, या यहाँ तक कि चुनाव ड्यूटी में लगे लोग खुद मतदाता सूची से बाहर पाए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति रोज़ सरकारी सेवा में उपस्थित है, तो उसे 'absentee' या 'not traceable' बताना प्रक्रिया की गंभीर खामी को उजागर करता है. पूर्व सैनिकों के संदर्भ में भी ऐसे इलज़ाम सामने आए कि उन्हें 'shifted' मान लिया गया, जबकि उनकी सेवा की प्रकृति को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की उम्मीद थी. 

इन सभी उदाहरणों से यह सवाल उठाना लाजिमी है कि क्या सत्यापन प्रक्रिया वास्तव में बहु-स्तरीय (multi-layered) और पर्याप्त थी, जैसा कि अपेक्षित है?  क्या हर मतदाता को नाम हटाने से पहले उचित नोटिस दिया गया? क्या उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला? क्या सिर्फ एक बार घर पर न मिलने को 'absentee' मान लेना उचित है? ये सभी प्रश्न प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़े हैं.

समय-सीमा को लेकर भी गंभीर आपत्तियाँ सामने आईं हैं. इल्ज़ाम है कि पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम वक़्त में पूरी की गई, जबकि दीगर राज्यों में ज्यादा मुद्दत या लचीलापन दिया गया. अगर यह सही है, तो यह समानता (equality) और निष्पक्षता (fairness) के सिद्धांतों पर भी ये प्रश्न खड़ा करता है.

जब यह मामला न्यायिक समीक्षा तक पहुँचा, तो उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए-जैसे प्रक्रिया की पारदर्शिता, त्रुटि की संभावना (error margin), और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा. हालांकि, अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप से परहेज किया और व्यापक स्तर पर किसी सामूहिक राहत के बजाय व्यक्तिगत सुधार (correction) के विकल्प को प्राथमिकता दी. यह न्यायिक दृष्टिकोण भारतीय चुनावी प्रणाली में स्थापित उस सिद्धांत के अनुरूप है, जिसमें चल रही चुनाव प्रक्रिया को बाधित न करने पर जोर दिया जाता है.

लेकिन यहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है-क्या लाखों प्रभावित मतदाताओं को खुद जाकर सुधार करवाने के लिए कहना पर्याप्त न्याय है? क्या यह अपेक्षा व्यावहारिक है, खासकर उन लोगों के लिए जो संसाधनों या जानकारी की कमी से जूझ रहे हैं? अगर 'error margin' में ही किसी का मतदान अधिकार चला जाए, तो क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है?

आखिरकार, यह पूरा विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी भावना का है. मतदाता सूची सिर्फ एक डेटा नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकार और पहचान का आधार है. अगर उसमें त्रुटि की संभावना ज्यादा हो, तो उसका सीधा असर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर पड़ता है. इसलिए ज़रूरी है कि भारत निर्वाचन आयोग भविष्य में ऐसी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील बनाए. बहु-स्तरीय सत्यापन, पर्याप्त समय-सीमा, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और तकनीकी समन्वय-ये सभी कदम इस दिशा में आवश्यक हैं. तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी वास्तविक मतदाता अपने मौलिक अधिकार से वंचित न हो और लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनी रहे. 

लेखक - 
मुहम्मद उस्मान पेशे से एक वकील और जाने-माने मुस्लिम स्कॉलर हैं. 

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