UP News: ‘न नारे, न झंडा...’ ईदमिलादुन्नबी पर मुस्लिम संगठन का बड़ा ऐलान!

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में ईदमिलादुन्नबी के जुलूस को शांतिपूर्ण बनाने के लिए मुस्लिम संगठन तहरीक दावते इस्लामी ने बड़ा ऐलान किया है. संगठन ने अपील की है कि जुलूस में कोई भी विदेशी झंडा न फहराए और न ही उन्मादी नारे लगाए.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:49 PM IST

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इस साल 5 सितंबर को मोहम्मद साहब का 1500वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. इस मौके पर शहर में मुस्लिम संगठन तहरीक दावते इस्लामी इंडिया एक विशाल जुलूस निकालता है, जिसमें हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं. इस बार भी अनुमान है कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोग इस धार्मिक जुलूस में शामिल होंगे.

जुलूस को लेकर संगठन ने एक अहम अपील की है. तहरीक दावते इस्लामी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि जुलूस में शामिल होने वाले लोग सिर्फ शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश लेकर आगे बढ़ें. संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश का झंडा लेकर न आए और न ही दूसरे देशों के समर्थन में नारेबाजी करे. संगठन का कहना है कि यह धार्मिक जुलूस पूरी तरह से भारत की सरज़मीं और यहां के समाज की भलाई के लिए निकाला जाता है. इसलिए इसमें किसी भी तरह की राजनीति, उन्माद या विवादास्पद नारों की कोई जगह नहीं है.

'इन नारों से करें परहेज'
तहरीक दावते इस्लामी ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जुलूस में शामिल होकर ‘सिर तन से जुदा’ जैसे उन्मादी नारे लगाता है, तो संगठन उसका समर्थन नहीं करेगा. बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलेगा. संगठन का मकसद है कि इस जुलूस के जरिए समाज में पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए अमन और मोहब्बत के संदेश को फैलाया जाए. हर साल की तरह इस बार भी जुलूस की अगुवाई मौलाना मोहम्मद अनीस अत्तारी करेंगे. वहीं, शहर इमाम हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना करेंगे. यह परंपरा सालों से चली आ रही है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ते हैं.

संगठन ने क्या की अपील
संगठन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मुस्लिम समाज को खुद भी जिम्मेदारी दिखानी होगी. जब लाखों लोग एक साथ बाहर निकलते हैं, तो पूरा शहर और प्रशासन सतर्क हो जाता है. इसलिए हर व्यक्ति की कोशिश होनी चाहिए कि वह अनुशासन और कानून का पालन करते हुए जुलूस में शामिल हो. संगठन ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर अपने आचरण और व्यवहार से ऐसा संदेश दें, जिससे पूरा देश भारतीय मुसलमानों की सकारात्मक छवि को देख सके.

