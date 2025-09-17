पीएम मोदी के जन्मदिन पर श्रीलंका में बोहरा समाज ने अदा की खास नमाज़, मांगी लंबी उम्र की दुआ

Dawoodi Bohra Community on PM Modi Birthday: पीएम नरेंद्र मोदी आज 75 साल के हो गए हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर देश और दुनियाभर के बड़े-बड़े लीडर मुबारकबाद दे रहे हैं. इस बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बोहरा समाज के लोगों ने भी पीएम मोदी को खुसूसी मुबारकबाद पेश की. बोहरा समुदाय के लोगों ने मस्जिद में खास नमाज अदा की और पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ भी मांगी.

कोलंबो में मौजूद बम्बलपिटिया के ग्लेनेबर प्लेस स्थित हुसैनी मस्जिद इस द्वीपीय देश की सबसे बड़ी दाऊदी बोहरा मस्जिद है और यहां के लोग अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के समुदाय के साथ लंबे समय से चले आ रहे विशेष जुड़ाव और उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की सराहना करने के लिए मिलते रहे हैं. पिछले कुछ सालों में भारत और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत में पीएम मोदी ने हमेशा समुदाय के साथ अपने मजबूत संबंधों को याद किया है.

प्रधानमंत्री ने अतीत में भारत के प्रति बोहरा समुदाय के प्रेम और चिंता को उजागर करते हुए कहा था कि जब मैं न केवल देश में बल्कि विदेश में भी कहीं जाता हूं, तो मेरे बोहरा भाई-बहन मुझसे मिलने ज़रूर आते हैं." इस साल की शुरुआत में दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए उनका धन्यवाद किया था. इस प्रतिनिधिमंडल में व्यापारिक नेता, पेशेवर, डॉक्टर, शिक्षक और दाऊदी बोहरा समुदाय के कई प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे. उन्होंने अपने संघर्षों और कहानियों को साझा किया कि कैसे उनके समुदाय के सदस्यों की संपत्तियों पर वक्फ द्वारा गलत तरीके से कब्ज़ा किया गया.

प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक कल्याण के लिए काम करने की समुदाय की परंपरा की तारीफ की थी. पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने अधिनियम लाने में समुदाय के विशेष योगदान को भी उजागर किया. उन्होंने कहा कि जब वक्फ संशोधन अधिनियम लाने की दिशा में काम शुरू हुआ, तो जिन लोगों से उन्होंने सबसे पहले इस पर चर्चा की, उनमें से एक सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन थे, जिन्होंने अधिनियम की मुख्तलिफ बारीकियों पर विस्तृत टिप्पणी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी."

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बताया कि इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. वहीं, श्रीलंका की महाबोधि सोसायटी, जो पहले भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर धार्मिक कार्यक्रम कर चुकी है, इस बार बुधवार को भिक्षुओं की एक विशेष सभा आयोजित कर रही है.