/Opinion: भारत का लोकतंत्र; कामयाबी तो मिली, लेकिन खतरे भी खड़े हैं इस राह में

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26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो मुल्क ने खुद को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ का लागू होना नहीं था, बल्कि एक नए हिंदुस्तान का आगाज़ था. सपना था कि कानून सबके लिए बराबर होगा, नागरिकों की गरिमा सुरक्षित रहेगी, इख़्तिलाफ़ को सम्मान मिलेगा और सत्ता जनता की अमानत मानी जाएगी. लेकिन 75 वर्ष बाद यह सवाल ज़्यादा शिद्दत से पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय गणतंत्र लोकतंत्र से तोड़तंत्र की तरफ़ बढ़ रहा है या फिर किसी तीसरे राजनीतिक मॉडल की तरफ़?
लोकतंत्र की उपलब्धियाँ: जो हासिल हुआ, वह कम नहीं
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी सार्वभौम मताधिकार है. दुनिया के कई विकसित देशों में जहाँ महिलाओं, अश्वेतों और गरीब तबकों को वोट का अधिकार धीरे-धीरे मिला, वहीं भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद हर बालिग नागरिक को वोट देने का हक़ दे दिया. जाति, धर्म, भाषा और दौलत से ऊपर उठकर हर शख्स को बराबरी का राजनीतिक अधिकार मिला. यह लोकतंत्र की बुनियादी रूह थी.
दूसरी बड़ी उपलब्धि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण है. 1977 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, और सत्ता छोड़ दी. 2014 में दस साल की सरकार के बाद सत्ता का हस्तांतरण भी लोकतांत्रिक तरीके से हुआ. दुनिया के अनेक देशों में सत्ता परिवर्तन हिंसा और तख़्तापलट से होता है, जबकि भारत में मतपेटी यह काम करती रही है.
तीसरी उपलब्धि संस्थाओं का अस्तित्व है. न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सूचना का अधिकार और संवैधानिक संस्थाओं ने अनेक मौकों पर लोकतंत्र को सहारा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों के ज़रिये संविधान के बुनियादी ढाँचे की हिफाज़त की है. यह भारतीय गणराज्य की ताक़त का अहम पहलू है.
सामाजिक प्रतिनिधित्व भी लोकतंत्र की एक बड़ी कामयाबी है. दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और महिलाएँ अब सत्ता और प्रशासन के ऊंचे ओहदों तक पहुँच रही हैं. इससे लोकतंत्र ज्यादा समावेशी बना है.
लोकतंत्र की दरारें: जहाँ चिंता शुरू होती है
इसके बावजूद कुछ ऐसे रुझान सामने आए हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
सबसे पहला सवाल संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर है. लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं, बल्कि संस्थागत संतुलन का नाम भी है. जब जांच एजेंसियों की कार्रवाई मुख्यतः विपक्ष के खिलाफ दिखाई दे और सत्ता पक्ष पर अपेक्षाकृत कम, तब जनता के मन में संदेह पैदा होना लाजिमी है. लोकतंत्र में रेफरी पर भरोसा बना रहना उतना ही जरूरी है, जितना खिलाड़ियों पर.
दूसरी चिंता, असहमति के सिकुड़ते दायरे को लेकर है. संसद में बहस की जगह शोर और संख्या बल ने ले ली है. अनेक महत्वपूर्ण विधेयक सीमित चर्चा के साथ पास किये गए हैं. सड़क पर विरोध और असहमति को कई बार सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के नजरिए से देखा जाता है, जबकि लोकतंत्र की असली खूबसूरती इख़्तिलाफ़ को बर्दाश्त करने में है. विपक्ष लोकतंत्र का दुश्मन नहीं, बल्कि सत्ता की निरंकुशता को रोकने और उसमें संतुलन बनाने का काम करता है.
तीसरी दरार पहचान आधारित राजनीति की है. आज भी अनेक मामलों में नागरिकों को यह महसूस होता है कि कानून की रफ्तार और व्यवहार व्यक्ति की पहचान देखकर बदल जाता है. चाहे यह धारणा पूरी तरह सही हो या गलत, लेकिन अगर समाज का एक हिस्सा न्याय व्यवस्था पर समान भरोसा न कर सके तो लोकतंत्र कमजोर होता है. कानून की असली ताक़त उसकी निष्पक्षता में होती है.
चौथी चुनौती आर्थिक असमानता है. राजनीतिक बराबरी मिलने के बावजूद आर्थिक गैर-बराबरी लगातार बढ़ रही है. एक तरफ़ संपत्ति का बड़ा हिस्सा सीमित हाथों में केंद्रित होता जा रहा है, दूसरी तरफ़ करोड़ों लोग सरकारी सहायता पर निर्भर हैं. भूख, बेरोज़गारी और आर्थिक असुरक्षा लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती है. संविधान सिर्फ मतदान का अधिकार नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का सपना भी देता है.
पाँचवीं चुनौती संघीय ढाँचे से जुड़ी है. भारत राज्यों का संघ है. केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग लोकतंत्र की मजबूती की शर्त है, लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संस्थागत टकराव में बदल जाती है, तो संघीय संतुलन प्रभावित होता है.
भारत आज कहाँ खड़ा है?
भारत को न तो पूरी तरह तोड़तंत्र कहा जा सकता है, और न ही यह दावा किया जा सकता है कि सब कुछ आदर्श स्थिति में है. वास्तविकता यह है कि भारत चुनावी लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष के दौर से गुजर रहा है.
चुनावी लोकतंत्र का अर्थ है कि चुनाव नियमित हों और सरकारें जनता द्वारा चुनी जाएँ. संवैधानिक लोकतंत्र इससे आगे जाकर यह सुनिश्चित करता है कि बहुमत के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी और नागरिक स्वतंत्रताएँ भी सुरक्षित रहें.
यही वह कसौटी है जिस पर किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक गुणवत्ता मापी जाती है. बहुमत लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है, लेकिन बहुमत ही लोकतंत्र नहीं है. लोकतंत्र तब पूर्ण होता है, जब बहुमत के साथ-साथ असहमति की आवाज़ भी सुरक्षित रहे.
आगे का रास्ता
भारतीय गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ानी होगी, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज़ और निष्पक्ष बनाना होगा, संसद में सार्थक बहस की परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा और आर्थिक न्याय को प्राथमिकता देनी होगी. सबसे बढ़कर नागरिकों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि कानून उनके नाम, धर्म, जाति या राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि तथ्यों और न्याय के आधार पर काम करेगा.
निष्कर्ष:- डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान लागू होने के समय चेतावनी दी थी कि राजनीतिक बराबरी और सामाजिक-आर्थिक गैर-बराबरी के बीच का विरोधाभास लंबे अरसे तक नहीं चल सकता. 75 वर्ष बाद भी यह चेतावनी प्रासंगिक दिखाई देती है.
भारतीय गणतंत्र आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है. एक रास्ता सत्ता के केंद्रीकरण, ध्रुवीकरण और संस्थागत कमजोरी की तरफ़ जाता है, जबकि दूसरा संविधान, संवाद, जवाबदेही और न्याय की तरफ़. भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि देश किस रास्ते को चुनता है.
क्योंकि आखिरकार कोई भी मुल्क केवल नारों, बहुमतों या ताक़त से नहीं चलता. मुल्क तब मजबूत होता है जब उसके हर नागरिक को यह एहसास हो कि संविधान, कानून और न्याय व्यवस्था उसकी भी उतनी ही है जितनी किसी और की.
लेखक-
मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी, मुस्लिम स्कॉलर. यहाँ व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं.