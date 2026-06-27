/Opinion: भारत का लोकतंत्र; कामयाबी तो मिली, लेकिन खतरे भी खड़े हैं इस राह में

26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो मुल्क ने खुद को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ का लागू होना नहीं था, बल्कि एक नए हिंदुस्तान का आगाज़ था. सपना था कि कानून सबके लिए बराबर होगा, नागरिकों की गरिमा सुरक्षित रहेगी, इख़्तिलाफ़ को सम्मान मिलेगा और सत्ता जनता की अमानत मानी जाएगी. लेकिन 75 वर्ष बाद यह सवाल ज़्यादा शिद्दत से पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय गणतंत्र लोकतंत्र से तोड़तंत्र की तरफ़ बढ़ रहा है या फिर किसी तीसरे राजनीतिक मॉडल की तरफ़?