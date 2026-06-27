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Opinion: भारत का लोकतंत्र; कामयाबी तो मिली, लेकिन खतरे भी खड़े हैं इस राह में

Opinion: आज़ादी के बाद 75 सालों में भारत ने हर शोबे में तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद इसके सामने बहुत सारे खतरे और विफलताएं मुंह बाए खड़ी है. लेखक और मुस्लिम स्कॉलर मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी बता रहे हैं कि कैसे देश के सामने एक रास्ता सत्ता के केंद्रीकरण, ध्रुवीकरण और संस्थागत कमजोरी की तरफ़ जाता है, जबकि दूसरा संविधान, संवाद, जवाबदेही और न्याय की तरफ़. भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि देश किस रास्ते को चुनता है?

Written ByMuhammad Osman Azhari
Published: Jun 27, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:14 PM IST
Opinion: भारत का लोकतंत्र; कामयाबी तो मिली, लेकिन खतरे भी खड़े हैं इस राह में

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Muhammad Osman Azhari

Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में भी लिखते हैं. वो  ZEE News नेटवर्क के साथ गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

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