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Opinion: क्या मुल्क में सत्ता के आगे अपना वक़ार खो रही है अदालत-ए-उज़्मा ?

Opinion: भारत में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की निगरानी के साथ ही इसके स्वेच्छाचरिता पर रोक और जनता के मौलिक अधिकारों की हिफाज़त की गारंटी देने का काम न्यायपालिका को सौंपा गया था. लेकिन न्यायपालिका को अपने आदेशों को लागू करने के लिए कोई शक्ति नहीं है. इसलिए हाल के दिनों में देखा गया है कि मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच और आरोपियों के घर तोड़ने के खिलाफ सरकारों को दिए गए न्यायपालिका के आदेश बेअसर साबित हो रहे हैं. ऐसे में  अवाम के मन में ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या न्यायपालिका अपना रुतबा खो रही है? 

 

Written By  Muhammad Osman Azhari |Last Updated: May 27, 2026, 01:36 PM IST

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Opinion: क्या मुल्क में सत्ता के आगे अपना वक़ार खो रही है अदालत-ए-उज़्मा ?

किसी भी जम्हूरी निज़ाम में अदालत-ए-उज़्मा यानी उच्चतम न्यायालय सिर्फ एक इदारा नहीं होता, बल्कि वो दस्तूर की निगहबानी और इंसाफ़ के निज़ाम का सबसे अहम मरकज़ होता है. भारत का उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक के तहत कायम किया गया, जिसका बुनियादी मक़सद दस्तूर की हिफाज़त, बुनियादी हक़ूक़ की निगरानी और रियासत के मुख़्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना है.

     डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को “दस्तूर की रूह” कहा था, क्योंकि ये हर नागरिक को ये हक़ देता है कि अगर उसके बुनियादी अधिकारों की खिलाफ़वर्जी हो तो वो सीधे उच्चतम न्यायालय से रुजू कर सके. इसी तरह न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की ताक़त अदालत को ये इख़्तियार देती है कि अगर कोई कानून दस्तूर के खिलाफ़ न पाया जाए तो उसे रद्द किया जा सके. 1973 के केशवानंद भारती फैसले ने 'बुनियादी ढांचा सिद्धांत' देकर ये साफ़ कर दिया कि संसद भी असीमित इख़्तियार नहीं रखती.

     तारीख़ गवाह है कि कई मौकों पर अदालत ने सिर्फ कानून की तशरीह नहीं की बल्कि मुल्क को नई सिम्त भी दिखाई है. मेनका गांधी केस ने अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाकर गरिमामय जीवन की तौसीअ की. विशाखा फैसला ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बुनियादी उसूल तय किए. निजता मामले में नौ जजों की बेंच ने इत्तेफाक़ से निजता को बुनियादी अधिकार करार दिया. इसी तरह चुनावी बॉन्ड पर फैसला ये पैगाम देता है कि जम्हूरियत में वोटर का जानने का हक़ बेहद अहम है.

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     लेकिन ताक़त के साथ जवाबदेही का सवाल भी जुड़ा रहता है. अदालत की आज़ादी उसकी सबसे बड़ी ताक़त है. जजों को आसानी से हटाया नहीं जा सकता और उनकी तन्ख़्वाह भी सरकारी दबाव से महफ़ूज़ रखी गई है. मगर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी शफ़्फ़ाफ़ है. 2018 में चार वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस बहस को और तेज़ किया.

     अदालत की सुनवाई के दौरान कई बार जजों की सख़्त टिप्पणियाँ भी सुर्ख़ियों में रहती हैं. मॉब लिंचिंग के मामले में अदालत ने साफ़ कहा था कि “भीड़तंत्र को हुकूमत नहीं करने दिया जा सकता.” बुलडोज़र कार्रवाई पर भी अदालत ने यह उसूल दोहराया कि किसी व्यक्ति को सिर्फ आरोप के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती; कानून का तक़ाज़ा प्रक्रिया का पालन करना है, बदले की कार्रवाई नहीं।पेगासस मामले में भी अदालत ने यह सवाल उठाया कि हर बार “राष्ट्रीय सुरक्षा” का हवाला देकर नागरिक अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. इन टिप्पणियों का कानूनी दर्जा अंतिम आदेश जैसा नहीं होता, लेकिन उनका अख़लाक़ी और संवैधानिक असर ज़रूर होता है.

     माहौलियात यानी पर्यावरण के मसले पर भी अदालत ने अहम किरदार निभाया है. एम.सी. मेहता और गोदावर्मन जैसे मामलों में अदालत ने जंगलों, नदियों और हवा की हिफाज़त को जीवन के अधिकार से जोड़ा. अदालत ने यह भी माना कि साफ़ हवा और बेहतर माहौल इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. लेकिन यहाँ एक हक़ीक़त यह भी है कि अदालत आदेश दे सकती है, अमल कराना हुकूमत और इदारी निज़ाम की जिम्मेदारी है.

     आज अदालत के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान सिर्फ कानून की तशरीह नहीं, बल्कि तेजी से बदलती दुनिया के मसाइल हैं. नई टेक्नोलॉजी, निजता का अधिकार, डेटा सुरक्षा, चुनावी शफ़्फ़ाफ़ियत और मज़हबी विवाद जैसे मुद्दे अदालत की कसौटी बन रहे हैं. अदालत को दस्तूर की रूह और समाज की बदलती ज़रूरतों के बीच तवाज़ुन कायम करना पड़ता है. साथ ही कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी मौजूद हैं. मुकदमों का बढ़ता बोझ, लंबित मामलों की तादाद और कुछ मामलों में तेज़ सुनवाई जबकि अन्य में लंबा इंतज़ार-ये सब ऐसे सवाल हैं जो आवाम के ज़ेहन में उठते हैं. इंसाफ़ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए.

     आख़िर में यह समझना ज़रूरी है कि उच्चतम न्यायालय जम्हूरियत का पूरा निज़ाम नहीं, बल्कि उसकी हिफाज़ती दीवार है. दस्तूर सिर्फ जजों की अक्ल से नहीं, बल्कि नागरिकों की बेदारी और जवाबदेही के एहसास से भी ज़िंदा रहता है. अगर मुल्क का आख़िरी इंसान भी यह यक़ीन रखता हो कि उसे कहीं न कहीं इंसाफ़ मिलेगा, तो समझिए कि दस्तूर अभी ज़िंदा है और उसकी धड़कन बाकी है. 

लेखक-

मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी इस्लामिक स्कॉलर हैं, यहाँ व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं. 

मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी के अन्य लेख, इसे भी पढ़ें: Opinion: आम आदमी की खाली जेब और थाली नहीं समझने देती हैं राष्ट्रवाद का मर्म!

 

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Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में ...और पढ़ें

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