Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam ख़बरें
  • /Opinion: देश से गद्दारी है अन्याय पर चुप रह जाना; क्या है कर्बला का संदेश?

Opinion: देश से गद्दारी है अन्याय पर चुप रह जाना; क्या है कर्बला का संदेश?

सामाजिक- आर्थिक दबाव या डर से सत्ता के आगे झुक जाना और अन्याय का खुलकर विरोध न करना कुछ समय के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन ये किसी देश और समाज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक नुकसानदेह नीति हो सकती है. मुस्लिम स्कॉलर और लेखक मुहम्मद उस्मान एडवोकेट अज़हरी बता रहे हैं कि अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया कर्बला के मैदान के युद्ध का संदेश क्या था?

Written ByMuhammad Osman Azhari
Published: Jun 11, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:11 PM IST
Opinion: देश से गद्दारी है अन्याय पर चुप रह जाना; क्या है कर्बला का संदेश?

About the Author

Muhammad Osman Azhari

Muhammad Osman Azhari

मुहम्मद उस्मान अज़हरी पेशे से एक वकील, और प्रसिद्ध मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो देश के कानून और संविधान की रोशनी में मुस्लिम समाज के सियासी, समाजी, शैक्षणिक और आर्थिक मसलों के साथ-साथ इस्लाम के बारे में भी लिखते हैं. वो  ZEE News नेटवर्क के साथ गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़े हैं.  

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Opinion: देश से गद्दारी है अन्याय पर चुप रह जाना; क्या है कर्बला का संदेश?
Opinion1 min ago
2
Uttarakhand news51 min ago
3
india saudi arabia relations1 hr ago
4
Delhi news2 hrs ago
5
Maharashtra news3 hrs ago