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आज के दौर में सिर्फ़ मुसलमानों को नहीं, बल्कि समाज के हर कमज़ोर, वंचित और पीड़ित वर्ग को एक सलाह बार-बार दी जाती है कि चुप रहो! विरोध से दूर रहो. ख़ुद को बचाओ." इसी में समझदारी है.
यह सलाह सुनने में समझदारी लगती है. जब सत्ता, प्रशासन, सामाजिक दबाव या आर्थिक असुरक्षा सामने हो, तो टकराव से बचना सबसे सुरक्षित रास्ता मालूम होता है. मगर एक बुनियादी सवाल यहीं खड़ा हो जाता है-इस समझदारी की हद क्या है? क्या हर हाल में ख़ामोश रहना ही समझदारी है?
अगर मस्लहत हमारी जान, माल, इज़्ज़त और रोज़ी-रोटी की हिफ़ाज़त करे तो वह हिकमत है, व्यावहारिक रणनीति है. लेकिन जिस दिन वही समझदारी हमें अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण, असमानता और जनहित के सवालों पर बोलने से रोक दे, वह समझदारी नहीं रहती. वह धीरे-धीरे समाज की सामूहिक बेबसी और फिर गुलामी में बदल जाती है.
लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताक़त जनता की आवाज़ है. संविधान नागरिकों को सिर्फ़ वोट देने का अधिकार नहीं देता, बल्कि सवाल पूछने, शिकायत रखने, नीतियों की आलोचना करने और जनहित के मुद्दे उठाने का भी हक़ देता है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी एक वर्ग, धर्म या विचारधारा की नहीं, हर नागरिक की साझा पूँजी है.
महँगाई बढ़े तो उसका बोझ सब पर पड़ता है. बेरोज़गारी किसी धर्म या जाति को देखकर घर का चूल्हा ठंडा नहीं करती. शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली, न्याय में देरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, किसानों की परेशानियाँ और पर्यावरण का संकट-ये किसी एक समुदाय की नहीं, पूरे देश की समस्याएँ हैं.
मगर अफ़सोस कि ऐसा माहौल बनता जा रहा है जहाँ लोग जनहित के मुद्दों पर बोलने से भी डरने लगे हैं. डर इस बात का कि कहीं किसी खेमे में न डाल दिए जाएँ, कहीं कार्रवाई न हो जाए, कहीं रोज़ी-रोटी पर आँच न आ जाए. नतीजा यह होता है कि असली समस्याएँ पीछे छूट जाती हैं, और समाज सवाल पूछने की ताक़त खो देता है.
यह डर सिर्फ़ किसी एक समुदाय का नहीं है. मज़दूर, किसान, छात्र, बेरोज़गार युवा, महिलाएँ, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक-हर वर्ग किसी न किसी रूप में इस दबाव को महसूस करता है. और जब कोई समाज बार-बार यह सुनता है कि चुप रहना ही बेहतर है, तो वह अपने अधिकारों की लड़ाई भी छोड़ने लगता है.
इतिहास बताता है कि अधिकार सिर्फ संविधान की किताबों में लिख देने से सुरक्षित नहीं हो जाते. उन्हें जीवित रखने के लिए जागरूक नागरिकता, सार्वजनिक भागीदारी और लोकतांत्रिक दबाव ज़रूरी होता है. जब जनता बोलना बंद कर देती है, जवाबदेही कमज़ोर पड़ जाती है. जवाबदेही कमज़ोर पड़ती है तो सत्ता और जनता के बीच दूरी बढ़ती है. और इस दूरी की सबसे भारी कीमत वही लोग चुकाते हैं जो पहले से कमज़ोर होते हैं.
इस्लामी इतिहास के सबसे बड़े और ह्रदय विदारक जंग कर्बला का संदेश भी यही है कि अन्याय को सामान्य मान लेना सबसे बड़ा ख़तरा है. कर्बला सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि इंसाफ़, सत्य और इंसानी गरिमा की रक्षा का नैतिक प्रतीक है. इसका अर्थ टकराव नहीं, बल्कि सिद्धांतों पर अडिग रहना है.
आज ज़रूरत अराजकता की नहीं, जागरूक नागरिकता की है. ज़रूरत हिंसा की नहीं, शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक भागीदारी की है. ज़रूरत यह है कि हम एक-दूसरे को डराकर चुप न कराएँ, बल्कि एक-दूसरे का सहारा बनें, ताकि कोई भी अपने हक़ और जनहित की बात उठाने में अकेला महसूस न करे.
लोकतांत्रिक आंदोलन का अर्थ हमेशा सड़क पर उतरना नहीं होता. आंदोलन का अर्थ है-जनता का संगठित, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीक़े से अपनी बात कहना. शिक्षा का अधिकार, मज़दूरों के अधिकार, महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक न्याय और नागरिक स्वतंत्रताएँ-दुनिया के बड़े बदलाव इसी रास्ते से आए हैं.
आख़िर में याद रखने की बात सिर्फ़ इतनी है कि अपने अधिकारों की बात करना राष्ट्रविरोध नहीं, राष्ट्रनिर्माण है. जनहित का सवाल उठाना व्यवस्था को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उसे अधिक जवाबदेह और मज़बूत बनाता है.
मस्लहत की अपनी जगह है, लेकिन जब मस्लहत अन्याय पर ख़ामोशी का दूसरा नाम बन जाए, तब उस पर पुनर्विचार फ़र्ज़ बन जाता है.
क्योंकि ज़िंदा क़ौमें अपनी ख़ामोशी से नहीं, अपने जागरूक, ज़िम्मेदार और साहसी नागरिकों से पहचानी जाती हैं.
जो हक़ की बात पे ख़ामोश हो गया आख़िर,
वो ज़ुल्म ढाने वालों का हमसफ़र निकला।
समाज ज़िंदा रहता है सवाल करने से,
जो डर के चुप रहा, वो ख़ुद अपने घर निकला।