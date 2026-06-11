इतिहास बताता है कि अधिकार सिर्फ संविधान की किताबों में लिख देने से सुरक्षित नहीं हो जाते. उन्हें जीवित रखने के लिए जागरूक नागरिकता, सार्वजनिक भागीदारी और लोकतांत्रिक दबाव ज़रूरी होता है. जब जनता बोलना बंद कर देती है, जवाबदेही कमज़ोर पड़ जाती है. जवाबदेही कमज़ोर पड़ती है तो सत्ता और जनता के बीच दूरी बढ़ती है. और इस दूरी की सबसे भारी कीमत वही लोग चुकाते हैं जो पहले से कमज़ोर होते हैं.