Opinion: 30 करोड़ मुसलमान को कटघरे में खड़े करने जैसा है UCC का नैरेटिव गढ़ना

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. दरअसल, हमारे गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वह बहुत जल्द यूसीसी लेकर आएंगे ताकि देश में सबको समान नागरिकता का अधिकार मिल सके. इस ऐलान के साथ ही उन्होंने यह ऐलान भी किया है कि जब हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं, तो इसमें आदिवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो अधिकार हैं जो परंपराएं हैं, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी और उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.

यूसीसी पर चर्चा नई नहीं है, बल्कि पहले भी इस पर काफी चर्चा होती रही है, लेकिन आज तक केंद्र की सरकार यूसीसी पर कोई मसौदा लेकर नहीं आई बल्कि बयानबाजी करती रही है.

अब जब यह सवाल उठाया जाता है, तो सरकार की तरफ से बोलने वाले भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि क्या हमने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवाया, क्या हमने 370 कश्मीर से नहीं हटाया, क्या हमने ट्रिपल तलाक नहीं खत्म किया और इस तरह की कई बातें वह बताते हैं. मतलब यह कि हम जो कहते हैं वह करते भी हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हम लेकर आएंगे क्योंकि इसका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है, और कहा गया है कि इसको लागू किया जाए ताकि सबको समान अधिकार मिले.

अभी जैसा कि हमने कहा कोई मसौदा नहीं आया जब मसौदा लाने की बात की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम तो उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं, तो क्या यहां किसी मुसलमान के अधिकार को छीना गया लेकिन यह लोग इस बात का जवाब नहीं देते की इससे फायदा क्या हुआ? क्या उत्तराखंड में बेरोजगारी दूर हो गई ? क्या उत्तराखंड में महंगाई खत्म हो गई ? क्या उत्तराखंड में जो पहाड़ खिसक रहे हैं जिससे कई गांव खतरे में क्या वह खतरा दूर हो गया? गुजरात के लोगों के साथ क्या हुआ क्या उनकी मुश्किलात आसान हो गई?

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तो वहां का हवाला ना दे, सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला प्रदेश का नहीं है, बल्कि देश का है और सरकार को चाहिए कि वह इस मसले पर एक रेफरेंडम कराए कि क्या जनता यह चाहती है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जनता के भले के लिए लाया जा रहा है, तो क्या इस पर जनता की राय नहीं ली जानी चाहिए? यही नहीं बल्कि अगर वाकई या आवश्यक होता तो क्या पिछले 75 साल में इसे लागू न कर दिया जाता? इन तमाम बातों में सबसे अहम बात यह है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की बात होती है तो इसमें मुसलमान को ही क्यों सवालों के घेरे में लाया जाता है? यह प्रोपगंडा क्यों किया जाता है कि मुसलमान ही इसकी मुखालफत कर रहा है , बाकी कोई नहीं कर रहा है.

क्या सरकार ने इस पर अलग-अलग राय ली? फिर अगर चार शादी या तथा कथित हलाला या विरासत में लड़कियों का हक देना, अगर यही सब है तो इसके लिए कानून ऑलरेडी बना हुआ है . जहां तक धर्मांतरण का सवाल है तो धर्मांतरण के लिए भी कानून बना हुआ है फिर खुद इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम धर्म में दाखिल करें क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुरान में यह आयत न आती की लकुम दी नुकुम वालिया दीन, यानि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और हमारा दीन हमारे साथ, इसका मतलब साफ है कि इस्लाम में दूसरे मजहब की भी रिस्पेक्ट जरूरी है. अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वह खुद ही दीन ए इस्लाम का मुखालिफ है लेकिन बार-बार देश के 25-30 करोड़ मुसलमान को कटघरे में खड़ा करना, उनके लिए जमीन तंग करना, उन्हें अताताई, आतंकवादी, गद्दार, पाकिस्तान और यह सब समझना क्या यह देश हित में है, क्या लगता है कि मुल्क में जो 30 करोड़ मुसलमान है उन्हें कमजोर करके यह मुल्क मजबूत बना रहेगा?

यह बड़ा सवाल है इसलिए जो नेशनल लॉ कमीशन है उसकी रिपोर्ट और फिर जो तमाम मिल्ली जमातों ने सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के सिलसिले में जो अपनी रिपोर्ट पेश की है वह उन सब का सरकार जायजा ले और जायज़ा लेने के बाद कोई फैसला ले और यह बात दिलो दिमाग से निकाल दे कि देश का मुसलमान देशहित नहीं चाहत. जंग ए आजादी हो या आजाद देश, हर दौर में मुसलमान ने देश के लिए अपनी कुर्बानी पेश की और वह आज भी यही कर रहा है, इसलिए मुसलमान को कटघरे में खड़ा करने की बजाय सरकार को चाहिए कि वह एक आम राय इस पर बनाए और सब को साथ लेकर चले. राजनीति होनी चाहिए लेकिन ऐसी राजनीति नहीं कि जिससे देश का नुकसान हो, सबका साथ सबका विकास अगर नारा है तो वह जमीन पर भी दिखना चाहिए . बार-बार किसी को टॉर्चर करना, बार-बार किसी को कटघरे में खड़ा करना, बार-बार किसी पर सवाल उठाना यह ठीक नहीं.

:- मुमताज़ आलम रिज़वी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं. यहाँ व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं.

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