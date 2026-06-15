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Owaisi Bahraich Rally: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के लोगों से अपनी पार्टी का समर्थन करने की अपील की और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर राज्य के कुछ हिस्सों में विकास न कर पाने का आरोप लगाया. बहराइच जिले के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, "मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील कर रहा हूं. AIMIM का समर्थन करें. हम अपनी इज्जत और आपके प्यार का सौदा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे."
क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किए गए विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा, "जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपने वोट दिया, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया." उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से वोट मिलने के बावजूद स्थानीय प्रतिनिधि बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने में विफल रहे और दावा किया कि इस क्षेत्र में एक अस्पताल भी नहीं बनाया गया है. ओवैसी ने कहा कि युवा राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए हैं और लोगों से AIMIM का समर्थन करने का आग्रह किया.
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस से नेताओं के पार्टी छोड़ने का भी जिक्र किया और सवाल किया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं. उन्होंने कहा, "मुझे बताइए, अखिलेश यादव, जब ममता बनर्जी के 20 सांसद चले गए, तो वे क्यों गए? उस बारे में कोई कुछ नहीं कहता." AIMIM प्रमुख ने विपक्षी गठबंधनों पर अपनी पार्टी का रुख भी दोहराया और कहा कि वह BJP को हराने की कोशिश कर रही पार्टियों के साथ काम करने को तैयार है, लेकिन अधीनस्थ भूमिका स्वीकार नहीं करेगी.
ओवैसी ने कहा कि कोई भी गठबंधन "सम्मान और समानता" पर आधारित होना चाहिए और जोर दिया कि चर्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी पर केंद्रित होनी चाहिए. उन्होंने उत्तर प्रदेश में BJP सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों पर तीखा हमला किया और उन पर अल्पसंख्यकों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया. पुलिस एनकाउंटर को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था के नाम पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और कहा कि शासन कानून के शासन से निर्देशित होना चाहिए.
इनपुट- (ANI)