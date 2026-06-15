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'ममता के 20 सांसद क्यों छोड़ गए पार्टी?' ओवैसी ने अखिलेश यादव से पूछ लिया बड़ा सवाल

Owaisi on Akhilesh Yadav: AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि ममता बनर्जी के 20 सांसद पार्टी छोड़कर क्यों चले गए. उनके इस बयान के बाद विपक्षी एकता और गठबंधन की राजनीति पर नई बहस शुरू हो गई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 15, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:47 AM IST
'ममता के 20 सांसद क्यों छोड़ गए पार्टी?' ओवैसी ने अखिलेश यादव से पूछ लिया बड़ा सवाल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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