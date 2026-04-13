ओवैसी बोले, मोदी और ममता भाई बहन; बंगाल में नेहरु ने बिगाड़ी मुसलमानों की हालत!

नई दिल्ली: देश में किसी भी कमी या समस्या के लिए अबतक भाजपा कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु को जिम्मेदार ठहराती रही है, लेकिन अब AIMIM के सद्र और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस के साथ नेहरु पर हमलावर हो गए हैं. हालांकि, वो बंगाल चुनाव में कांग्रेस और नेहरु के साथ- साथ TMC और भाजपा पर भी निशाना साध रहे हैं. यहाँ तक कि TMC और भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलु बताते हुए ओवैसी ने ममता बनर्जी और नरेन्द्र मोदी को भाई- बहन बता दिया है!

हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को खिताब करते हुए इलजाम लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो (TMC) और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में कोई फर्क नहीं है. दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. ओवैसी ने कहा, "PM मोदी और ममता भाई-बहन जैसे हैं."

ममता ने वोट पाने के लिए झूठ बोला

ममता ने वादा किया था कि वह बंगाल में वक्फ एक्ट लागू नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपके वोट पाने के लिए झूठ बोला.ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया है कि ममता के राज में मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है.

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ओवैसी ने आगे कहा, " ममता दीदी ने बीड़ी बनाने वाली महिलाओं के लिए मिनिमम वेज पॉलिसी लागू करने का वादा किया था, लेकिन वो आजतक लागू नहीं हुआ?" सरकार ने कहा था, बीड़ी बनाकर अपनी रोजी-रोटी कमाने वाली हमारी माओं और बहनों के लिए मिनिमम वेज पॉलिसी लागू की जाएगी, लेकिन पिछले साल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5,00,000 OBC सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए थे. इनमें से 3,50,000 सर्टिफिकेट मुस्लिम समुदाय के लोगों के थे. पश्चिम बंगाल में जो भी डेवलपमेंट होता है, वह पूरी तरह से कोलकाता की तरफ फोकस होता है. मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए हम कोलकाता में 'चक्का जाम' करेंगे.

हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ने पर थपथपाई खुद की पीठ

ओवैसी ने कहा कि जब उनके पूर्व सहयोगी दल के नेता हुमायूं कबीर का एक वीडियो सामने आया, तो मजलिस ने बंगाल के मुसलमानों के मफाद से कोई समझौता नहीं करते हुए आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP ) से अपना नाता तोड़ दिया. मुझे बताओ, ममता बनर्जी और TMC कि क्या तुमने कभी BJP का साथ नहीं दिया?

ओवैसी ने आगे कहा, "लोग आपसे सेक्युलरिज़्म के साथ खड़े रहने को कहते हैं, क्या यह सच नहीं है कि 1960 के दशक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, इसी बंगाल से लगभग 40,000 मुसलमानों को नोटिस दिए गए थे या उन्हें यहां से निकाल दिया गया था?"

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यों वाली असेंबली के लिए वोटिंग दो फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होनी है. इससे पहले, ओवैसी की AIMIM ने कबीर की पार्टी के साथ अपना अलायंस वापस लेने का ऐलान किया था. कबीर से गठबंधन तोड़ने के बाद AIMIM ने अपने दम पर कुछ चुनिन्दा मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

AUJP के फाउंडर हुमायूं कबीर ने वायरल स्टिंग वीडियो विवाद की जांच की मांग की

वहीँ, आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के फाउंडर हुमायूं कबीर ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा पोस्ट किए गए एक कथित "स्टिंग वीडियो" से जुड़े इल्जामों की जांच की मांग की है, और कहा है कि जांच के ज़रिए सच्चाई सामने आनी चाहिए. कबीर ने कहा, "CBI, NIA और ED हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास CID है. सारी मशीनरी उनके हाथ में है. वे मेरे खिलाफ जो इलज़ाम लगा रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, और सच्चाई सामने आनी चाहिए. मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं." यह TMC द्वारा X पर पोस्ट किए गए एक "स्टिंग वीडियो" के बाद आया है, जिसमें AJUP चीफ ने कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने "1,000 करोड़ रुपये" की डील की थी.

तृणमूल कांग्रेस की नेता सोफ़िया खान SIR पर उठाये सवाल?

दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेता सोफ़िया खान ने फाइनल SIR पर सवाल उठाते हुए चुनावों में बड़े पैमाने पर नतीजों के प्रभावित होने की आशंका जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाने से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहाँ पहले जीत का अंतर कम रहा है. सोफिया खान के मुताबिक, 44 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां पिछले चुनावों में जीत के अंतर से ज़्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं. इनमें से 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने और 2021 में 20 सीटें BJP ने जीती थीं. इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे गए हैं.

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