खूनी संघर्ष के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान, फिर भी तनाव जारी

Pakistan Afghanistan Conflict: 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल और पक्तिका में हुए हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव बढ़ गया. पाकिस्तान ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दहशतगर्द के लिए अफगान जमीन इस्तेमाल होने का आरोप लगाया.
Pakistan Afghanistan Conflict: 10 अक्टूबर को काबुल और सरहदी सूबा पक्तिका में हवाई हमले हुए थे.पाकिस्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली. लेकिन पाकिस्तान फौज ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवाद को अंजाम देने के लिए एक अड्डे के रूप में किया जा रहा है.इसके जवाब में तालिबान ने कुनार और नांगरहार सीमा प्रांतों के नजदीक कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले शुरू किए थे. जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने लगे थे.
हालांकि ये सारे हादसात को देखते हुए पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने सरहद पर जारी झड़पों को देखते हुए बुधवार शाम 6 बजे (पाकिस्तान समय के मुताबिक) से 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम लागू करने पर सहमति जताई है, यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने और बातचीत के रास्ते को खोलने के मकसद से उठाया गया है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे. मंत्रालय ने आगे कहा कि इस दौरान, दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के जरिए इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे को पॉज़िटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरी संजीदगी से कोशिश करेंगे.
सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से 'हम न्यूज' ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और ख्वारिज तत्वों के ठिकानों पर सटीक हमले किए. जिसमें कई तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हो गए. बुधवार को ही एक्स पोस्ट में अफगान तालिबान तर्जुमान जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी ऑर्मी पर अफगानिस्तान पर "हल्के और भारी हथियारों" से गोलीबारी करके सरहद पर लड़ाई शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया. जिसमें 12 नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए.
दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने दावों में अफगान तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया.पाकिस्तानी ऑर्मी की मीडिया शाखा, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि अफगान तालिबान लड़ाकों ने 15 अक्टूबर को स्पिन बोल्डक में चार अलग-अलग जगहों पर हमले किए, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रभावी और जोरदार जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 15 से 20 तालिबान लड़के मारे गए. और कई अन्य घायल हो गए.
ISPCR ने कहा कि कुर्रम में दहशतगर्दों ने 14-15 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की. लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया, जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा. ISPCR ने 8 दहशतगर्दों की चौकियों और 6 टैंकों के तबाह होने की इत्तेला दी. और कहा कि तकरीबन 25 से 30 हमला करने वाले मारे गए है.
आर्मी ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ने झड़प शुरू की थी. और ऐसे आरोपों को झूठा और भ्रामक प्रचार बताया. इस बीच अफगान तालिबान ने एक फुटेज भी जारी किया था. जिसमें ड्रोन अटैक कर पाकिस्तानी चौकियों को तबाह होते देखा गया था. दोनों देशों के बीच झड़प 11 और 12 अक्टूबर की रात को शुरू हुईं, जब काबुल ने इस्लामाबाद पर उसी हफ्ते अफगानिस्तान पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया.