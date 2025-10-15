Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2963236
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

खूनी संघर्ष के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान, फिर भी तनाव जारी

Pakistan Afghanistan Conflict: 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल और पक्तिका में हुए हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव बढ़ गया. पाकिस्तान ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दहशतगर्द के लिए अफगान जमीन इस्तेमाल होने का आरोप लगाया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:26 PM IST

Trending Photos

खूनी संघर्ष के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान, फिर भी तनाव जारी

Pakistan Afghanistan Conflict: 10 अक्टूबर को काबुल और सरहदी सूबा पक्तिका में हवाई हमले हुए थे.पाकिस्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली. लेकिन पाकिस्तान फौज ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवाद को अंजाम देने के लिए एक अड्डे के रूप में किया जा रहा है.इसके जवाब में तालिबान ने कुनार और नांगरहार सीमा प्रांतों के नजदीक कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमले शुरू किए थे. जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने लगे थे. 

हालांकि ये सारे हादसात को देखते हुए पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने सरहद पर जारी झड़पों को देखते हुए बुधवार शाम 6 बजे (पाकिस्तान समय के मुताबिक) से 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम लागू करने पर सहमति जताई है, यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने और बातचीत के रास्ते को खोलने के मकसद से उठाया गया है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे. मंत्रालय ने आगे कहा कि इस दौरान, दोनों पक्ष रचनात्मक  बातचीत के जरिए इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे को पॉज़िटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरी संजीदगी से कोशिश करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से 'हम न्यूज' ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और ख्वारिज तत्वों के ठिकानों पर सटीक हमले किए. जिसमें कई तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हो गए. बुधवार को ही एक्स पोस्ट में अफगान तालिबान तर्जुमान जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी ऑर्मी पर अफगानिस्तान पर "हल्के और भारी हथियारों" से गोलीबारी करके सरहद पर लड़ाई शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया. जिसमें 12 नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए.

दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने दावों में अफगान तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया.पाकिस्तानी ऑर्मी की मीडिया शाखा, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि अफगान तालिबान लड़ाकों ने 15 अक्टूबर को स्पिन बोल्डक में चार अलग-अलग जगहों पर हमले किए, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रभावी और जोरदार जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 15 से 20 तालिबान लड़के मारे गए. और कई अन्य घायल हो गए.

ISPCR ने कहा कि कुर्रम में दहशतगर्दों ने 14-15 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की. लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया, जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा. ISPCR ने 8 दहशतगर्दों की चौकियों और 6 टैंकों के तबाह होने की इत्तेला दी. और कहा कि तकरीबन 25 से 30 हमला करने वाले मारे गए है. 

आर्मी ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ने झड़प शुरू की थी. और ऐसे आरोपों को झूठा और भ्रामक प्रचार बताया.  इस बीच अफगान तालिबान ने एक फुटेज भी जारी किया था. जिसमें ड्रोन अटैक कर पाकिस्तानी चौकियों को तबाह होते देखा गया था. दोनों देशों के बीच झड़प 11 और 12 अक्टूबर की रात को शुरू हुईं, जब काबुल ने इस्लामाबाद पर उसी हफ्ते अफगानिस्तान पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan Afghanistan Conflict

Trending news

Bihar Election 2025
ओवैसी की AIMIM ने रावण के साथ मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा, तेजस्वी का बिगड़ेगा खेल
Pakistan Afghanistan Attack
पाकिस्तान की कायराना हरकत, अफगानिस्तान में बिछीं मासूमों और नागरिकों की लाशें
Ghaziabad News
UP: BJP नेता अलीमुद्दीन और नफीस पर ED ने कसा शिकंजा, घर और ठिकानों पर छापेमारी
Iqbal Ansari on Premanand Maharaj Health
'अल्लाह से दुआ....', बाबरी मस्जिद के पक्षकार ने प्रेमानंद महाराज के लिए मांगी दुआ
Sambhal news
संभल में मस्जिद और 80 मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
JDU Muslim Ticket Cut
मुसलमानों से नीतीश कुमार का क्यों हुआ मोहभंग; काट दिया 3 मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट?
Uttar Pradesh news
हातिम सराय गांव को HC से मिली बड़ी राहत; फिलहाल नहीं टूटेंगे मुसलमानों के घर
Bihar Assembly Election 2025
JDU ने भी मुस्लिम उमीदवारों से बनाई दूरी; क्या आर-पार खेलने के मूड में हैं नितीश ?
kerala school hijab controversy
केरल में हिजाब को लेकर तेज हुआ विवाद, SDPI ने सरकार से की बड़ी मांग
FIFA World Cup News
FIFA 2026: इजराइल का ऐसे काटा गया पत्ता; कतर और सऊदी टीम हुई क्वालीफाई