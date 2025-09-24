पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी पर कहर बरपाया, डेरा इस्माइल खान मुठभेड़ में 13 आतंकवादी ढेर

Pakistan Military Raid: पाकिस्तान सेना ने आज अफगान सीमा के पास एक आतंकवादियों के अड्डे पर बड़ी छापेमारी की. इस दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें 13 पाकिस्तानी तालिबान (TTP) के लड़ाके मारे गए. सेना ने इन आतंकवादियों को “ख़्वारिज़” बताया, जो आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है. मुठभेड़ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुई.

पाकिस्तान की सेना ने कहा कि ये आतंकवादी पहले भी कई हमलों में शामिल रहे थे, जिनमें 2023 में पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मघाती हमले में 23 सुरक्षा कर्मियों की मौत शामिल है. इस अड्डे से हथियार और गोलाबारूद भी बरामद किए गए.

सेना ने किया क्या दावा

सेना ने दावा किया कि मारे गए आतंकवादियों को पड़ोसी भारत का समर्थन मिला था. पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने बार-बार आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तानी तालिबान और बलोच अलगाववादी समूहों को मदद दे रहा है. भारत ने इस आरोप को खारिज किया है और इसे निराधार बताया है. पाकिस्तान में हाल के सालों में आतंकवादी हिंसा में बढ़ोतरी हुई है. इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान या अलगाववादी समूहों ने ली है

Add Zee News as a Preferred Source

कमजोर हुआ है TTP

पाकिस्तानी तालिबान (TTP) अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन दोनों समूहों के बीच गठजोड़ है. अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद TTP को अधिक ताकत मिली है. कई TTP नेता और लड़ाके अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं और वहां से वे पाकिस्तान में हमलों की योजना बनाते हैं. सेना के अनुसार, डेरा इस्माइल खान मुठभेड़ ने आतंकवादी नेटवर्क के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को कमजोर किया है.