PAK News: बलूचिस्तान से नौजवान क्यों हो रहे लापता? सेना पर संगीन इल्जाम
Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नौजवानों के अचानक गायब होने का सिलसिला जारी है. परिवारों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना जबरन युवाओं को उठा रही है. कई बार सिर्फ उनकी लाशें लौटती हैं. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:56 PM IST

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सैनिक पाकिस्तानी सरकार के इशारों पर अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं. यहां से लोग अचानक गायब हो रहे हैं और सिर्फ उनकी लाशें ही वापस आ रही हैं. इस इलाके में मानवाधिकारों की गंभीर चिंता बनी हुई है. इस बीच बलूच यकजेहती समिति (BYC) ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने जाहिद अली नाम के युवक को जबरन गायब कर दिया था. इसके विरोध में जाहिद के परिवार ने लगातार 34वें दिन भी कराची प्रेस क्लब में धरना दिया हुआ है. परिवार की मांग है कि जाहिद अली को सुरक्षित और तुरंत वापस लाया जाए.

कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जाहिद अली 17 जुलाई 2025 को अचानक “जबरन गायब” कर दिया गया था. उनके परिवार का कहना है कि पिता अब्दुल हमीद की स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के बावजूद वे अपने बेटे की सुरक्षित और तत्काल रिहाई की मांग कर रहे हैं. इस धरने का मकसद सिर्फ अपने बेटे को वापस लाना ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान और कराची में बढ़ती जबरन गायब होने की घटनाओं के खिलाफ लोगों को सचेत करना भी है. 

BYC ने बताया कि इस धरने के दौरान परिवार अपने विरोध को दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखे हुए है. उनका संघर्ष क्षेत्र में जारी जबरन गायब होने की घटनाओं की याद दिलाता है और यह दिखाता है कि इस तरह की घटनाएं परिवारों को कितना प्रभावित कर रही हैं. बीते शनिवार को BYC ने केच जिले के कोह डागर निवासी मुल्ला बहराम की न्यायेतर हत्या की निंदा की. बताया गया कि मुल्ला बहराम को “राज्य समर्थित मौत दस्तों” ने गोली मारकर हत्या कर दी. मानवाधिकार संगठन ने कहा कि यह घटना बलूचिस्तान में लगातार हो रही लक्षित हत्याओं का हिस्सा है.

साथ ही BYC ने बलूच किशोर इज़हार मुजीब की भी न्यायेतर हत्या की निंदा की. इज़हार केच जिले के मंड इलाके में अपने दुकान पर थे, जब राज्य समर्थित मौत दस्तों ने उन पर गोली चलाई. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत हो गई. स्थानीय सूत्रों ने पुष्टि की कि ये दस्ते पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में कार्यरत थे.

मानवाधिकार संगठन ने बताया कि बलूचिस्तान में इस प्रकार के घटनाक्रम छात्रों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किए जा रहे हैं. ऐसे में जाहिद अली के परिवार का धरना और इन हत्याओं के खिलाफ उठाया गया विरोध इस क्षेत्र में मानवाधिकारों की गंभीर स्थिति को उजागर करता है. BYC ने एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में कहा कि ये घटनाएं पूरे बलूचिस्तान में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही हैं. उनका कहना है कि राज्य समर्थित मौत दस्ते न सिर्फ नागरिकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र में लोगों के अधिकारों और आजादी को भी सीमित कर रहे हैं.

